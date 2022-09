„Jucătorul minune”, lansat de Gheorghe Hagi, care la doar 16 ani a fost comparat cu Cristi Chivu, iar „The Guardian” l-a inclus într-un top select. „Are toate calitățile”

Gheorghe Hagi continuă că descopere și să lanseze jucători care devin atractivi pentru cluburile din Europa. Chiar și pentru cele mai mari și mai bogate. Andrei Borza are doar 16 ani, dar a jucat deja mai multe partide la Farul Constanța. Celebra publicație britanică „The Guardian” l-a inclus în articolul „Noua generație 2022 – 60 dintre cei mai talentați tineri jucători”.

Gheorghe Hagi a descoperit un nou „fotbalist minune”. Andrei Borza are 16 și evoluează pe postul de fundaș stânga, iar în acest sezon a jucat în opt partide la Farul Constanța. A fost o prezență constantă la naționala U 17, iar acum a jucat în toate meciurile la finalul cărora echipa U19 a reușit calificarea la „turneul de elită”.

Evoluțiile bune l-au adus în atenția unor cluburi din străinătate. Giovanni Becali a dezvăluit că a fost sunat deja de emisarii mai multor grupări europene. Gheorghe Hagi i-a oferit minute la prima echipă încă din sezonul trecut când a bifat trei partide. Cel mai mult a jucat într-un meci în care Farul a înfruntat CFR Cluj.

„Am fost la meciul echipei Farul, meciul de deschidere, a jucat cu Dinamo sau cu CSA Steaua mi se pare. Înainte de acel meci, mă cheamă cineva de la un club foarte mare.

Şi mă întreabă de un fundaş stânga, Borza. Păi, eu habar nu aveam. Îl întreb pe scouterul meu, zice «Da, are 16 ani, e un fundaş stânga», un copil care nu poate să joace titular la Farul că îl are pe Kiki. L-am văzut 48-50 de minute şi nu am mai văzut fundaş stânga atât de matur la vârsta aia”, a dezvăluit cel care a fost impresarul multor fotbaliști din „Generația de Aur”.