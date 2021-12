Jucătorul de la FCSB pe care Gigi Becali îl umilește: „Chiar dacă face prost, știe ce face. Are grijă de banii lui”

Jucătorul de la FCSB pe care Gigi Becali îl umilește. Patronul roș-albaștrilor are propriile metode pentru a scăpa de un antrenor sau de un jucător, atunci când nu și-i mai dorește la echipă. Unul dintre cei intrați pe „lista neagră” a latifundiarului este un fost preferat de-ai acestuia, adus cu „surle și trâmbițe”. Acum, însă, Gigi Becali nu mai vrea decât să-i spună „adio” fotbalistului și salariului pe care acesta îl încasează.

Gigi Becali spera ca Budi să fie același artist decisiv al balonului, așa cum fusese și la prima „descălecăre” la FCSB, în sezonul 2017-2018. Atâta că jucătorul de 32 de ani a părut ieșit total „din picior”, reușind un singur gol în 12 partide și părând că nu se adaptează sistemului de joc al echipei.

Gigi Becali a așteptat cât a așteptat, apoi a dezlănțuit canonada pe principiul „nu că îl critic, dar zic…”.

Gigi Becali a avut grijă să reamintească faptul că îl consideră prieten pe jucătorul de 32 de ani, dar a continuat să îl marteleze.

„Budescu e prietenul meu, o să-i spun și lui. El nu vede? Nu-și dă seama? Nu ai voie să faci așa ceva, ai o problemă! Nu e vorba de salariul lui. Eu trebuie să îi dau salariul pe care-l are, doar spun părerea pe care o am acum despre calitatea lui. Cred că dacă ar juca în altă poziție ar fi mult mai periculos. Aseară, a pierdut o minge la 20 de metri de poarta adversă și am fost la un pas să luăm gol”, a mai spus Becali, conform sursei citate.