Jucătoarea ucraineană Elina Svitolina a învins-o pe rusoaica Anastasia Potapova. Principală favorită în turneul de la Monterrey, Svitolina amenințat inițial că nu va mai juca în competiție, dacă forurile conducătoare ale tenisului nu vor lua măsuri împotriva sportivilor din țările care i-au atacat țara, Rusia și Belarus. Până la urmă, au fost dictate sancțiuni la nivel de federații, iar Elena Svitolina a disputat partida din primul tur în care a spulberat-o pe adversara din Rusia.

Elina Svitolina, principala favorită a turneului din Mexic, a cerut sancționarea jucătorilor și jucătoarelor care provin din cele două state agresoare. Ea a amenințat că nu va lua startul în turneul de la Monterrey, Mexic, unde era principala favorită și unde urma să joace, în primul tur, chiar cu o rusoaică, Anastasia Potapova (20 de ani, 115 WTA).

Până la urmă, Svitolina a primit satisfacție, ITF, WTA și ATP anunțând excluderea federațiilor din Rusia și Belarus din toate competițiile și anularea turneului de la Moscova. Pe de altă parte, jucătorii acestor state pot continua să joace în competiții dar ca sportivi „neutri”, fără să mai evolueze sub numele și steagul țării lor.

Elena Svitolina, mulțumită de sancțiunile anunțate, a jucat meciul din primul tur de la Monterrey. Ea a spulebrat-o pe Potapova cu 6-2, 6-1. La finalul partidei ea i-a întins mâna adversarei, conștientă că aceasta nu este vinovată de deciziile liderului de la Kremlin.

Elena Svitolina a susținut un discurs impresionat la finalul partidei, în care și-a declarat, încă o dată, iubirea pentru țara sa. Ea a adăugat că toți banii pe care-i va câștiga în turneul de la Monterrey îi va dona armatei ucrainene ce lutpă cu agresorul rus.

„Azi a fost un meci special pentru mine. Nu sunt într-o dispoziție foarte bună, dar mă bucur că sunt aici în fața voastră și că pot juca tenis. Am fost concentrată încă de la început. Am vrut să fiu pregătită pentru orice, m-am mișcat bine, am servit bine. Am fost concentrată și am jucat pentru țara mea. A fost o victorie pentru țara mea.

Toți banii pe care îi voi câștiga aici vor merge la armata ucraineană. Vă mulțumesc pentru susținere!”, a spus Svitolina, printre lacrimi.