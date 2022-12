Jucătoarea de tenis care apare în ipostaze senzuale în vacanţă. Imaginile cu sportiva fac înconjurul lumii. FOTO

E frumoasă, tânără, talentată și e considerată una dintre cele mai bune jucătoare de tenis ale tinerei generații. În presa internațională, blondina de 21 de ani este supranumită noua Maria Șarapova. Cine este și cum arată noua senzație a tenisului mondial.

Amanda Anisimova are 21 de ani și este o jucătoare de tenis promițătoare. Frumoasa blondină a ocupat locul 21 mondial în anul 2019, cea mai bună clasare a ei, până acum, în topul WTA.

Sportiva americancă este născută în New Jersey și a crescut avându-le ca modele pe Serena Williams și Maria Șarapova.

Anisimova este extrem de populară și pe rețelele sociale, acolo unde delectează privirile fanilor săi de sex masculin cu o sumedenie de fotografii incendiare, care-i pun în evidență statura de amazoancă și formele perfecte.

Jucătoarea de tenis a fost asemănată cu Maria Șarapova datorită talentului său promițător, precum și a trăsăturilor sale fizice. Pe Instagram, Amanda Anisimova este o adevărată divă. Când nu se antrenează pe terenul de tenis, americanca se bronzează la plajă și se dă pe ski jet.

Amanda Anisimova joacă tenis de la vârsta de 3 ani și este antrenată de Darren Cahil, fostul antrenor al Simonei Halep.

Sportitva din Statele Unite ale Americii și jucătoarea româncă s-au întâlnit de patru ori pe teren. Simona Halep s-a impus de trei ori în fața Amandei Anisimova, inclusiv în ultima partidă directă, care a avut loc în sferturi la Wimbledon 2022, cu scorul 6-2, 6-4.

„Cred că atunci când aveam 17 ani, nu am apreciat cu adevărat faptul că am ajuns în semifinale atât de mult pe cât ar fi trebuit, probabil.

Abia am asimilat cred că abia un an mai târziu, înțelegând ce a fost asta, cât de mult a însemnat de fapt pentru mine. Da, faptul că ai avut peste un an de rezultate nu foarte bune, te afectează cu adevărat.

Dar când ai înfrângeri în fiecare săptămână în primele runde, este foarte greu să găsești acea motivație. Am continuat să merg mai departe. Doar că a durat mai mult decât am crezut că va dura.”, a declarat Amanda Anisimova, în iulie 2022.