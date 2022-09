Jucătoarea de 16 ani, atinsă pe fund de tatăl și de antrenorul său, prima reacție după gesturile considerate „nepotrivite”. „Toată lumea comentează” – FOTO & VIDEO

Sara Bejlek a vorbit prima oară despre imaginile de la US Open 2022, pe care unii jurnaliști le-au catalogat drept „nepotrivite”. Sportiva de 16 ani a fost mângâiată pe fund de tatăl și de antrenorul său, după ce s-a calificat pe tabloul principal al turneului cu premii totale de 60 de milioane de dolari. Jucătoarea a acordat un interviu presei din Cehia și a spus că este convinsă că în țara natală nimeni nu ar fi avut nimic de comentat.

Tennis star, Sara Bejlek’s father has sparked outrage for the way he celebrated her huge qualifying win at the US Open.

The 16-year-old Czech is set to make her grand slam debut at the tournament after winning the qualifying rounds in New York over Britain’s Heather Watson pic.twitter.com/NCvWAq4vFo

