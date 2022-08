Imaginile de la US Open care au scandalizat lumea sportului. Reacția fanilor după ce o jucătoare de 16 ani a fost atinsă pe fund de tatăl și de antrenorul său- FOTO & VIDEO

Sara Bejlek a reușit să se califice pe tabloul principal de la US Open 2022, dar modul în care a sărbătorit succesul i-a șocat pe fani și pe jurnaliști. Tatăl și antrenorul ei au luat-o în brațe și au atins-o pe fund pe sportiva de doar 16 ani. „Modul în care au reacționat a fost nepotrivit”, au scris jurnaliștii de la us.marca.com. Reacție de pe rețelele sociale au fost foarte dure.

Sara Bejlek a reușit o performanță extraordinară. La doar 16 ani a ajuns pe tabloul principal de la US Open 2022 după ce a câștigat două meciuri în calificări. Jucătoarea din Cehia va primi pentru acest succes un cec de mai bine de 80.000 de dolari.

Sportiva de pe locul 209 WTA a ajuns însă în atenția publicului, după ce fanii au văzut cum a sărbătorit succesul. Sara Bejlek s-a dus la marginea terenului și și-a îmbrățișat tatăl. Părintele i-a pus mâna pe fund și a sărutat-o pe gură. „Ritualul” s-a repetat și cu antrenorul, mai puțin partea cu sărutul. Gesturile au fost considerate cel puțin „nepotrivite”.

Jurnaliștii care văzut momentul au spus că și fanii de la fața locului au fost indignați de aceste momente. Pe rețelele sociale s-a declanșat o adevărată furtună și s-au făcut o mulțime de speculații.

Sara Bejlek celebrates after her final-round qualies win at the #usopen

That look she gave Heather at the net, though. 🗡 🗡 pic.twitter.com/dNfxsPHez5

— Ash Marshall (@AMarshallSport) August 27, 2022