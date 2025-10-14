Jooble te învață cum să scrii un CV care atrage atenția angajatorilor (P)

Sfaturi practice despre cum să scrii un CV care chiar să atragă atenția angajatorilor.

Cine s-a uitat vreodată la un anunț de angajare și nu a simțit un mic nod în stomac? Mai ales dacă era ceva legat de locuri de muncă București, unde concurența e cu adevărat serioasă și CV-ul trebuie să arate ca un mic as în mânecă. Problema e că toată lumea vorbește despre „CV-uri perfecte”, dar, între noi fie vorba, perfectul plictisește. Angajatorii nu vor roboți, vor oameni.

Un CV bun ar trebui să spună povestea unei persoane fără să fie nevoie de o epopee în trei volume. De fapt, e ca atunci când povestești unui prieten ce ai făcut în ultimii ani, dar fără să adaugi toate detaliile despre câte cafele ai băut în pauze. E important să rămână informația clară și relevantă.

Primul lucru care contează e structura. Nu trebuie să fie complicată, dar nici dezordonată. Dacă cineva deschide documentul și nu înțelege unde se termină experiența și unde începe educația, e ca și cum ai încerca să citești instrucțiunile unui aparat nou cu ochii închiși. Un mic rezumat la început poate salva mult timp: cine ești, ce știi să faci și ce cauți. Două-trei propoziții, fără romane.

Fotografia din CV… mereu subiect de discuție. Unii spun că e obligatorie, alții că nu mai are sens. Realitatea e undeva la mijloc. Dacă pui o poză decentă, nu de la o nuntă sau de pe plajă, poate să dea o notă mai personală. Dacă nu, nu e capăt de lume. Important e să nu se transforme CV-ul într-un album foto.

Când vine vorba de experiență, tentația e să înșiri tot ce ai făcut vreodată. Greșeală clasică. Angajatorii nu au timp să citească o cronologie completă a vieții tale profesionale, cu tot cu perioada în care ai fost voluntar la colț de stradă. Mai bine alegi ce contează pentru jobul la care aplici. Dacă e un post de content writer, nu are rost să insiști pe faptul că ai lucrat trei veri ca ospătar. Da, arată că ești muncitor, dar poate fi menționat mai discret.

Un detaliu mic dar puternic: cuvintele-cheie. Nu în sensul de SEO, ci de adaptare la anunțul la care ai aplicat. Dacă în descrierea jobului scrie că se caută „atenție la detalii” sau „spirit de echipă”, ar fi păcat să nu le integrezi și tu cumva în experiența ta. Nu inventa lucruri, dar nu te sfii să pui în lumină ceea ce deja faci bine.

Și educația… aici e simplu: treci doar ce e relevant. Nu e nevoie să incluzi premiul pentru cea mai frumoasă poezie din clasa a treia, deși, cine știe, poate ar impresiona pe cineva. În general, angajatorii se uită la studiile cele mai recente și cele mai apropiate de domeniul în care aplici.

Un alt punct sensibil: abilitățile. Știi să folosești Excel? Perfect. Dar toată lumea trece asta. Mai bine explici puțin la ce nivel, gen „creare tabele complexe” sau „analiză de date”. E ca atunci când spui că știi să gătești. Dacă e doar omletă, nu te lăuda că ești chef.

CV-ul nu ar trebui să fie nici prea lung, dar nici prea scurt. Două pagini e o medie decentă. Dacă ai prea multe informații, angajatorul se pierde. Dacă e prea scurt, pare că nu ai făcut mare lucru. Găsește echilibrul, cum ai face cu sarea într-o supă: nici prea multă, nici prea puțină.

Și da, să nu uităm de greșelile de scriere. Poate părea banal, dar un CV plin de litere lipsă sau de virgule puse aiurea transmite lipsă de atenție. Corectează-l de două ori, roagă pe cineva să-l citească. Chiar dacă pare o corvoadă, face diferența.

La final, un mic secret: CV-ul e doar prima impresie. Scrisoarea de intenție și interviul vin apoi să completeze imaginea. Dar dacă CV-ul nu reușește să ridice sprâncene de curiozitate, s-ar putea să nu apuci să ajungi mai departe.

Așa că, data viitoare când cineva își pregătește documentul de aplicare, să se gândească la el ca la o prezentare rapidă pentru cineva care nu are timp de pierdut. Clar, sincer, adaptat. Restul vine de la sine.