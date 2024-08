Joe Biden va ajunge miercuri în Israel. Ce scop are vizita președintelui american în timpul războiului

În cursul zilei de miercuri, Joe Biden va ajunge în Israel, acolo unde va efectua o vizită de solidaritate în urma atacurilor nemiloase din 7 octombrie, inițiate de gruparea teroristă Hamas. Potrivit primelor informații, liderul american dorește să afle de ce are nevoie armata israeliană pentru a-și apăra țara de posibile noi atacuri.

SUA, discuții telefonice cu Benjamin Netanyahu

În cursul acestei nopți, șeful diplomației americane a transmis că liderul american reconfirmă sprijinul SA pentru această țară lovită de război, motiv pentru care, acesta se va deplasa, miercuri în Israel, cu scopul de a afla personal de ce este nevoie pentru apărarea Israelului.

Antony Blinken a subliniat faptul că Israelul are dreptul de a-și apăra poporul de alte astfel de amenințări, care pun în pericol poporul.

”Preşedintele va reafirma solidaritatea Statelor Unite cu Israelul şi angajamentul nostru neclintit faţă de securitatea sa. Israelul are dreptul şi datoria de a-şi apăra poporul împotriva Hamas şi a altor terorişti şi de a preveni atacuri viitoare”, declarat Blinken marţi dimineaţa, după o noapte de discuţii maraton la Tel-Aviv cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu.

În plus, Joe Biden va afla de ce are nevoie poporul israelian pentru a fi sigur pe propriile forțe, atunci când vine vorba de o apărare solidă: ”Preşedintele Biden va auzi de la Israel ce are nevoie pentru a-şi apăra poporul şi vom continua să lucrăm cu Congresul pentru a satisface aceste nevoi„, a continuat șeful diplomației.

Garanțiile obținute de SUA din partea Israelului

Statele Unite au obținut garanții din partea Israelului privind ajutorul umanitar extern trimis către Fâșia Gaza, care este în acest moment este blocată. SUA se bazează pe dezvoltarea unui plan, care să permită oferirea de ajutor umanitar către civilii din Gaza, fără ca gruparea HAMAS să fie avantajată.

Între cele două țări există discuții vizând crearea unor zone care să permită menținerea civililor departe de pericol, în cazul în care armata israeliană va iniția un atac terestru asupa spațiului ocupat de HAMAS.

”La cererea noastră, Statele Unite şi Israel au convenit să dezvolte un plan care va permite ajutorului umanitar din partea ţărilor donatoare şi organizaţiilor multilaterale să ajungă la civilii din Gaza”, a explicat el, subliniind „posibilitatea de a crea zone care să permită menţinerea civililor departe de pericol”.

Ce solicită gruparea HAMAS pentru a elibera o prizonieră

Recent, organizația Hamas a difuzat un videoclip care prezintă ostatici israelieni. Pentru a obține eliberarea unei tinere captive pe nume Mia Shem, liderii Hamas cer ca Israel să elibereze șase mii de militanți capturați.

Mia Shem, în vârstă de 21 de ani și originară din Shoham, a transmis un mesaj cutremurător în videoclipul respectiv, prin care își exprimă dorința de a ajunge din nou acasă, la rudele ei.