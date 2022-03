Joe Biden, mesaj de ultimă oră cu privire la schimbarea regimului din Rusia. Ce a declarat președintele american după reacția dură a Kremlinului

Președintele american, Joe Biden, a declanșat cel mai dur atac la adresa lui Vladimir Putin, zdruncinând scena politică internațională. Acesta a transmis că președintele rus nu poate rămâne la putere, adresându-i cuvinte cu adevărat jignitoare. În urma discursului său, Kremlinul a reacționat dur. La două zile după declarațiile făcute, Joe Biden a negat afirmațiile din cadrul discursului din Polonia, oferind o altă explicație cu privire la semnificația mesajului său anterior.

Președintele americand a făcut, sâmbătă, un val de afirmații la adresa lui Vladimir Putin, care a șocat atât audiența, cât și analiștii. Acesta l-a făcut dictator pe președintele rus, subliniind în fața tuturor că „acest om nu poate rămâne la putere”. Liderul SUA a criticat uciderea civililor din Ucraina, exprimându-și susținerea față de țara invadată. Mai mult, Joe Biden s-a rugat pentru libertatea tuturor cetățenilor, lăsând astfel loc de interpretări.

Joe Biden l-a acuzat pe Vladimir Putin că a desființat democrația din Rusia și că vrea să facă același lucru și în alte țări, acuzându-l de cinism și nerușinare.

„Astăzi, Rusia a strangulat democrația și vrea să o facă și în alte părți, nu numai la ea acasă. Sub pretextul fals al solidarității etnice, (Putin – n.r.) a negat națiunile vecine. Putin are tupeul să spună că denazifică Ucraina. E o minciună, e cinic – și el știe asta. Și este și nerușinare, pe deasupra. Președintele Zelenski a fost ales democratic, este evreu, familia tatălui său a fost exterminată în holocaustul nazist, iar Putin are îndrăzneala – ca toți autocrații dinaintea lui – să creadă că poate face ce vrea”, a mai transmis Joe Biden în discursul său.