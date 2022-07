Joe Biden, gafă monumentală în cadrul summitului NATO. Ce a putut spune în fața tuturor. VIDEO

Summitul NATO a fost unul dintre cele mai așteptate evenimente internaționale, după ce Rusia a invadat Ucraina, devenind un adevărat pericol pentru întreaga lume. În urma întâlnirii dintre SUA și o parte dintre cele mai puternice state din lume, au fost luate decizii cruciale pentru viitor, printre care, și stabilirea modului prin care să fie susținută Ucraina. La finalul summitului de la Madrid, Joe Biden a ținut un discurs, încercând să povestească cum au decurs anumite discuții anterioare cu liderii altor state. Din păcate, liderul american s-a încurcat în informații, provocând confuzie în rândul celor prezenți.

Președintele american este iubit de mulți cetățeni, dar din păcate, imaginea acestuia este pătată de gafele publice pe care le face în diferite contexte. Având în vedere funcția sa extrem de importantă, atât în SUA, cât și în lume, aceste scăpări ale sale sunt aspru taxate de cei din jur, inclusiv de presa internațională.

O ultimă greșeală comisă a fost la finalul summitului NATO, atunci când acesta le vorbea invitaților despre aderarea la NATO a Finlandei și Suediei. Astfel, când acesta a trebuit să menționeze Suedia, liderul american a confundat-o cu Elveția.

La scurt timp, acesta s-a corectat, dând vina pe emoțiile provocate de dorința acerbă cu privire la extinderea NATO.

În timpul summitului NATO, liderul american a dezvăluit că scopul întâlnirii a fost atins, astfel că alianța va lua toate măsurile necesare pentru a spori apărarea Ucrainei, si implicit, apărarea teritoriilor tuturor țărilor.

De asemenea, liderul de la Casa Albă a asigurat că Alianța NATO va rămâne alături de Ucraina atâta timp cât va fi nevoie, pentru a se asigura că nu este învinsă de Rusia.

Același lucru a fost reiterat și de secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, care a afirmat că liderii NATO au decis să sprijine Ucraina „pentru a se asigura că Ucraina prevalează ca stat suveran și independent în Europa”.

Șeful NATO a descris invazia Rusiei în Ucraina ca fiind un război „absolut inacceptabil”, care afectează întreaga lume, inclusiv criza alimentară cu care se confruntă mai multe țări în prezent.

„Trebuie să găsim o soluție pentru a scoate cereralele ucrainene pe cale terestră sau maritimă. Atât Moscova cât și China folosesc metode de coerciție pentru a menține această problemă alimentară.

Am discutat soluții pentru a sprijini partenerii NATO din zonă. Am întâmpinat multe crize, prin unitate am reușit să găsim soluții. Europa și SUA vor sta unite, împreună.

Mulțumesc premierului și Guvernului Sanchez pentru acest Summit”, a mai declarat Jens Stoltenberg.