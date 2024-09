Jobul plătit cu 1500 de lei pe săptămână în România. Nu îți trebuie studii sau experiență, unde te poți angaja pe bani frumoși

Poate nu vă vine să credeți, dar există în România un job plătit cu 1500 de lei pe săptămână, iar doritorii nu trebuie să aibă studii superioare sau o anumită pregătire. Vezi în rândurile de mai jos cum poți obține acest salariu atractiv!

Jobul plătit cu 1500 de lei pe săptămână în România

Salariile din România sunt mici, în comparație cu cele din afara țării, chiar dacă costul vieții este unul asemănător sau chiar mai ridicat decât în alte state dezvoltate. Iată însă că se poate câștiga un salariu destul de frumos și în țară, iar studiile superioare nu sunt necesare. Angajatorul oferă 1500 de lei pe săptămână, iar cerințele sunt minime.

Vorbim despre culegătorii de struguri, deoarece la Stațiunea de Cercetare Viticolă de la Pietroasele, județul Buzău, primele lucrări de recoltare au demarat pe 26 august, marcând începutul unei perioade intense pentru viticultori și oenologi. Acest sezon se desfășoară într-un context dificil, marcat de secetă, dar și de o nevoie crescută de forță de muncă pentru a asigura o recoltă de succes.

S-a dat startul la culesul de struguri

Oenologul Cornel Baniță a explicat că, pentru a face față cerințelor, culesul strugurilor va fi realizat atât mecanizat, cu ajutorul utilajelor moderne, cât și manual, ceea ce presupune o mobilizare importantă a resurselor umane. Cei care se implică în aceste lucrări de sezon au ocazia să câștige până la 250 de lei pe zi, în funcție de volumul de muncă depus. Acest aspect face ca munca în podgorie să fie o opțiune atractivă pentru multe persoane, în special pentru cele din mediul rural sau din județele învecinate.

Angajatorul are deja un „nucleu” de culegători fideli, care revin an de an pentru aceste lucrări, însă sunt multe posturi libere. Doritorii vor participa la recoltarea unor soiuri renumite de struguri, precum Feteasca Albă, Busuioaca de Bohotin și Tămâioasa Românească, care sunt deja copți și pregătiți pentru a fi transformați în vinuri seci de calitate superioară.