Jean Paler, actorul care a făcut-o să plângă pe dura Denise Rifai, explică de ce o evită bărbații: ”Nu te poți da macho” EXCLUSIV

Jean Paler este comicul care te poate face, deopotrivă, și să râzi, dar și să plângi. Și vedeta Kanal D a fost înduioșată până la lacrimi de răspunsurile emoționante ale actorului, în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”. Jean Paler ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre personalitatea prezentatoarei tv, după ce au stat față-n față. Iată și cum au decurs filmările, mici secrete din culisele producției tv de top.

Actorul Jean Paler nu se aștepta ca jurnalista, pe care o consideră una dintre cele mai valoroase prezentatoare tv ale momentului, să fie atât de impresionată de povestea lui de viață. El ne-a dezvăluit, exclusiv pentru Playtech Știri, cum au decurs filmările ediției, de luna trecută, pentru emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” (Kanal D):

”Denise a și plâns, de două ori, momentul a devenit viral pe Internet, cred că am adunat vreo 100.000 de vizualizări cu acest interviu. Am fost surprins să o văd așa, mai ales că o știu o femeie puternică, dar uite că am reușit să o emoționez foarte tare, atunci când am vorbit despre dorul de părinți, despre problemele mele de sănătate care nu-mi dau pace.

Nu-ți divulgă sursele întrebărilor, și nici nu știi ce te întreabă, te surprinde, nu știi absolut nimic la ce să te aștepți. Nu m-a deranjat nicio întrebare, dar nici bine nu m-am simțit, am acoperit însă cu răspunsuri faine. Ea mai forțează, un pic, dar eu mă descurc, sunt vulpe bătrână, dacă am reușit până și pe Denise să o fac să plângă, de două ori, cu poveștile mele!”.