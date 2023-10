Jaqueline Cristian a câștigat primul său meci la Wimbledon. ”Am crezut în mine”. Pe cine va înfrunta în turul doi

România are trei reprezentate în turul doi la Wimbledon: Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Ana Bogdan. Partida Irinei Begu, din turul inaugural, a fost întreruptă din cauza întunericului. Victoria lui Jaqueline Cristian a suprins și încântat cel mai mult. Jucătoarea de 25 de ani a reușit primul succes la turneul londonez și a câștigat în premieră o partidă pe iarbă la seniori.

Jaqueline Cristian s-a calificat pentru prima oară în turul doi de la Wimbledon, după ce a reușit să treacă de Lucia Bronzetti, scor 6-3, 6-4. Jucătoarea din România a avut o problemă serioasă în setul doi când a revenit deși a fost condusă cu 4-2. Partida a avut și două momente de întrerupere, din cauza ploii. Asta după ce meciul a fost amânat o zi, tot din cauza vremii nefavorabile.

„M-am simțit foarte bine pe teren, chiar dacă nu a fost foarte ușor și ne-am oprit de două ori din cauza ploii. Am încercat să mă bucur de faptul că sunt la Wimbledon, pentru că mi-am dorit foarte mult să joc aici. Am încercat să mă concentrez pe mine și pe ce am de făcut și mă bucur foarte mult că m-am calificat în turul doi.

Nu este ușor când meciul se întrerupe, dar nu este prima oară când mi se întâmplă asta și am încercat să mă concentrez pe ceea ce am de făcut. Am încercat să rămân conectată în momentele în care ne-am oprit. A fost bine că pauzele nu au fost foarte mari. Am crezut în mine!”, a declarat Jaqueline Cristian.