Jaf la drumul mare într-un autobuz plin ochi la Iași. Cum a profitat hoțul de pandemie pentru a scăpa nepedepsit

Un bărbat este acuzat că a jefuit o tânără studentă într-un mijloc de transport din Iași. Magistrații din cadrul Judecătoriei Iași l-au trimis pe individ după gratii pentru 1 an și 6 luni, pentru furt calificat.

Anchetatorii spun că individul s-a folosit de masca de protecție obligatorie și a sperat că nu va fi recunoscut de polițiști. Cu toate acestea, bărbatul a fost autentificat și prins. Astfel, magistrații din cadrul Judecătoriei Iași l-au condamnat recent pe bărbatul în vârstă de 44 de ani la un an și jumătate de închisoare.

Procesul ieșeanului a început anul acesta, pe 14 aprilie. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași l-au trimis pe bărbat în judecată, acesta fiind acuzat de furt calificat. Individul a furat un telefon în valoare de 6.000 de lei.

Tânăra a mers țintă la Poliție după ce a observat că nu are telefonul mobil. Aceasta a povestit că pe 16 martie 2021, s-a pornit din municipiul Bârlad cu destinația Iași, cu trenul, pentru a ajunge la facultate.

Ajunsă în Gară în jurul orei 11:30, aceasta a luat autobuzul nr. 36 pentru a ajunge în complexul studențesc din Copou. Potrivit ei, după ce s-a uitat la telefonul mobil, un Iphone 11 Max Pro pentru a vedea cât este ceasul, l-a pus în buzunar și a urcat în autobuz.

„Autobuzul era aglomerat, motiv pentru care am călătorit în picioare și nu îmi amintesc ca cineva să mă fi împins sau bruscat. Am călătorit până în zona Târgușor-Copou, unde am coborât, moment în care a sesizat lipsa telefonului din buzunar”, a relatat la Poliție tânăra studentă.

Oamenii legii au verificat camerele de supraveghere din autobuz și l-au identificat pe hoț. Bărbatul a fost dus la audieri, acolo unde și-a recunoscut fapta.

„În timp ce mă aflam în stația de autobuz, am observat că tânăra avea telefonul mobil în buzunar și am decis să i-l fur, motiv pentru care am urcat în autobuz și, profitând de aglomerație, am furat telefonul. După ce am luat telefonul din buzunarul ei, am coborât din autobuz. Ulterior, am vândut telefonul mobil marca Iphone 11 Max Pro în municipiul Bârlad, contra sumei de 700 de lei”, a susținut Florinel Năstase.