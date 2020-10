Cine este omul care a bătut-o pe Ștefania de la Puterea Dragostei. S-a aflat adevărul: Jador este implicat în poveste

Zvonurile au fost multe, dar răspunsurile de pe rețelele de socializare ale Ștefaniei au zis totul. Mai mult decât atât, mărturiile unei prietene susțin cele gândire de fanii fostei concurente de la Puterea Dragostei. Cine este bărbatul care a bătut-o pe frumoasa brunetă?

Cine e bărbatul care a bătut-o pe Ștefania Nina?

Imaginile cu Ștefania plină de vânătăi și tunsă care au apărut în emisiunea Mireasa au șocat o lume întreagă. Fanii fostei concurente de la Puterea Dragostei abia au crezut că agresiunea a venit din partea bărbatului cu care aceasta se cuplase chiar în fața camerelor de luat vederi la Puterea Dragostei. Cu toate că Ștefania nu a dat niciun nume, din răspunsurile sale și ale Marinelei Mavrodin, prietenă bună cu ea, s-a subînțeles că vinovatul e nimeni altul decât Adelin. Cei doi s-au întâlnit în casa iubirii, iar deși n-au ajuns departe în competiție au plecat acasă împreună și au avut o relație de iubire frumoasă până într-un punct.

Iubirea lor s-a transformat în cea mai mare traumă pe care a trăit-o tânăra până acum. Marinela a explicat în cadrul unui story pe Instagram că nu și-a imaginat că cineva ar trimite pozele cu chipul tinerei desfigurate de fostul amorez, iar că acesta ar fi fost agresiv cu Ștefania din cauza geloziei. Din nefericire, bruneta a mărturisit că până în momentul acela Adelin fusese un bărbat bun cu care spera să-și trăiască restul vieții. Din cauza unei refulări exagerate, fostul amorez a bătut-o cu brutalitate, a lăsat-o cu vânătăi și fără păr în cap. „Era un bărbat bun, atent. Nu-mi imaginam că se va ajunge la asta. Îmi doream să fie ultimul bărbat din viața mea. Din gelozie a făcut așa. Ne mai certam, dar nu ca în seara respectivă. A fost un om de la care am avut ce învăța, care până într-un anumit punct m-a făcut fericită”, a mărturisit Ștefania de la Puterea Dragostei, cu ochii în lacrimi joi, la emisiunea „Mireasa”.

Ștefania și-a retras plângerea de la Poliție

Ștefania depusese plângere la poliție pentru cele înfăptuite de bărbat, dar a retras-o la câteva zile de la agresiune. Ulterior, aceasta a ales să ascundă totul public și le-a mărturisit internauților că s-a tuns foarte scurt pentru că avea nevoie de o regenerare a părului. Fanii au observat că tânăra nici nu-i pronunță numele în poveștile de pe instagram și și-a șters orice amintire cu aceasta.

Cum este Jador împlicat în această poveste?

Adelin se pare că și-ar fi ieșit din fire din cauza unei gelozii ce îl are în prim-plan pe celebrul manelist. Tânărul și-a desfigurat iubita după ce a văzut că aceasta a primit p brățară în dar de la Jador. Mai exact, Nina și solistul s-au întâlnit în urmă cu aproximativ un an la o nuntă, iar acesta i-a făcut cadou bijuteria cu care ulterior ambii s-au pozat.

Părerea fanilor

„Este adelin pt ca sa zicem ca a fost cu altu si dupa cu adelin nu mai purta extensi ca ii crestea paru in tot acest timp; Da Adelin a bătut o și a tuns o din cauza ca Jador i a oferit o brățara Ștefaniei și acesta a luat-o razna când a văzut și din cauza geloziilor; Nu DOAR i a oferit o bratara. Poza cu bratara a fost facuta in pat cu Jador; Sunt socata, nu-mi vine sa cred, am pielea de găină….numai un animal poate face asa ceva fără scrupule și ar merita cel puțin la fel…. ??; Adelin a batut-o..dupa ce s au desparit a inceput ea ea poarte peruci…; Despre Adelin e vorba va spun eu sigur; De Adelin este vorba, deoarce ea cand era impreuna cu el avea parul natural lung si plus de asta prietenia cu Mari este decand au fost in PD!; Dacă a făcut asta Adelin este un monstru, din păcate exista omeni care recurg la violenta”, sunt câteva dintre sutele de comentarii scrise de fani pe internet.