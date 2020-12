Jador s-a operat în secret. Informații de ultimă oră, nimeni n-a știut până acum

Jador s-a operat și a preferat să fie mai discret decât a fost vreodată. Deși e unul din cele mai expuse personaje de la noi, mai cu seamă de când are propriul reality show, a dorit să țină intervenția pentru el și cei apropiați.

Jador a preferat ca de data aceasta să fie foarte discret. Artistul a dezvăluit ce s-a întâmplat cu chipul său și de ce sunt vizibile niște semne pe fața lui. Celebrul manelist a făcut un live unde a discutat mai multe cu cei care îl iubesc. Acesta a suferit o intervenție minoră de ordin estetic pentru a-și acoperi puțin cearcănele. Vedeta are un program extrem de încărcat și de cele mai multe ori doarme puțin, mănâncă pe unde apucă, iar orele de stat în picioare și treaz în atâta gălăgie se resimt. De asemenea, transparent din cale-afară, Jador le-a recunoscut fanilor că apelează cu încredere la măestria specialiștilor de fiecare dată când consideră că e nevoie.

”Știți că eram negru pe sub ochi de la oboseală, de la faptul că dormeam foarte puțin. Și mi-am făcut un tratament, pentru că zicea lumea că sunt bolnav. Mi-au băgat niște ace… Acum arăt mai bine”, a detaliat solistul despre intervenția pe care a suferit-o de curând. În cadrul dialogului cu fanii și-a mai amintit despre o perioadă grea care se petrecea tot în sezonul rece, în preajma sărbătorilor de iarnă. ”Mi-aduc aminte când eram mic și mergeam la colindat și făceam 30 de lei, le luam șosete de ei, celor 4 frați mai mici. Niciodată nu am avut șosete, nici acum nu am. Moș Crăciun mi-aducea portocale, banane, că nu aveam noi multe. Eram însă tare fericit!”, și-a amintit cântărețul.

