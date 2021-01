Cântăreața cu care Jador vrea să aibă un copil. Secretul lui s-a aflat, fanii sunt în extaz

Jador a surprins pe toată lumea cu recentele sale mărturii. Acesta este cunoscut drept un familist care dorește ca în viitorul apropiat să-și îndeplinească visul de a găsi o femeie cu care să întemeieze o familie. Cu ce cântăreață de la noi a recunoscut solistul că vrea să aibă un copil?

Jador, mărturisire surprinzătoare. Cu ce cântăreață vrea să aibă un copil?

Celebrul cântăreț de manele a făcut din nou o mărturie care le-a dat emoții fanilor săi, dar și ai unei alte cântărețe extrem de cunoscute de la noi. Mai exact, solistul a declarat că-și dorește să facă un copil cu Carmen de la Sălciua.

Tânărul se află acum într-o postură bizară, pentru că este coleg de proiect la Survivor cu fostul soț al vedetei. Amintim că bruneta și Jador nu sunt străini, pentru că au colaborat deja, iar reality show-ul manelistului a introdus-o nu de puține ori în cadrele deosebite. Cei doi s-au cunoscut în cadrul melodiei „Nu am somn de patru zile”, lansată în urmă cu câteva luni alături de artistul BlvckMatias, care a reușit să fie pe placul publicului și să strângă peste 14 milioane de vizualizări pe YouTube.

”Culiță fiind prietenul meu, nu aș putea să am o relație cu Carmen. În primul rând, din respect pentru el, că nu am cum să am o relație cu fosta lui nevastă… Culiță mi-e prieten, ea mi-e prietenă…”, spunea Jador despre relația pe care o are cu Carmen de la Sălciua, dar se pare că adevărul e unul diferit, pentru că vedeta s-a contrazis singură și a menționat mai apoi alte lucruri.

„Din toate cântărețele astea aș alege să fac un copil cu ea”

„Carmen de la Sălciua este tovarășa mea, mă înțeleg bine cu ea. Îti dai seama că îl atac acum pe Culiță de îl distrug la Survivor”, mai spunea acesta într-un live înainte să plece în Republica Dominicană. „E de treaba tare Carmen, e un om plin de credință și dacă ar fi să aleg dintre toate femeile, din toate cântărețele astea, să am un copil, cu ea aș alege să fac pasul ăsta. Să-mi educe copii!”, a mai detaliat tânărul într-un vlog.