Jador își vinde mașina de lux. Câți bani cere fostul concurent de la Survivor România

Jador face o schimbare uriașă și neașteptată. Cunoscutul manelist a decis să își vândă mașina de lux pe care toată lumea știe cât de mult și-a dorit-o. Ce sumă cere fostul concurent de la Survivor România pe automobilul pe care l-a adorat?

La ce preț își vinde Jador mașina?

Jador a decis că este timpul pentru o schimbare, așa că a decis să își pună la vânzare automobilul pe care și l-a dorit foarte mult și cu care a făcut furori oriunde mergea. Cântărețul cu siguranță are în plan să-și ia un vehicul mai puternic și mai luxos. Este un moment potrivit pentru fanii acestuia care își doresc un astfel de model pe care l-a deținut în trecut celebrul manelist, dar pentru asta vor trebui să scotă o sumă frumoasă din buzunare.

Fostul concurent de la Survivor România le-a spus fanilor de pe Instagram că e ultima oară când merge cu vehiculul mult dorit pentru că o va înainta spre vânzare: ”Ultima cursă cu mașinuța mea, se duce la vânzare, te iubesc și o să-mi fie dor de tine”, a spus Jador pe pagina sa de Instagram.

Celebrul cântăreț stătea la volanul unei mașini deloc ieftine. Prețul acesteia a fost în jurul a 50.000 de euro, iar tot pe aici se învârte și prețul pe care viitorul cumpărător trebuie să se pregătească să-l scoată din portofel. Bolidul pe care l-a condus pentru ultima oară a fost cel în care se afla în momentul în care Faimosul a fost implicat într-un accident rutier în cursul anului trecut:

„Ia uitați ce noroc am eu. Iar a intrat cineva în mine. Ia uitați ce noroc am, abia am luat-o (n.r. – mașina) de două săptămâni. ”, a spus Jador pe Instastory. Vedeta nu a dus deloc lipsă de astfel de incidente pe carosabil, stabilind singur că nu este deloc norocos din acest punct de vedere.

„Deci m-am săturat, nu mai pot”

”Am impresia că toate animalele astea care sar în fața mașinilor, cai, câini, vulpi, șoareci, cred că au un grup pe facebook de sinucigași și acolo postează plăcuțe de înmatriculare. La modul: băi, când îl vedeți p-asta, săriți acolo, că acolo e pont.

Deci m-am săturat, nu mai pot, mi-au sărit toți câinii iar în față, nu știu ce se întâmplă.”, a spus Bogdan Mocanu, prietenul solistului care este și el ‘pățit’. Până și tânărul care a fost coleg cu solistul la ‘Puterea Dragostei’ a fost încercat de diverse evenimente în trafic.