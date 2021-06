Jador a primit lovitura de grație! A pierdut procesul cu Poliția, totul e clar acum

Celebrul cântăreț Jador, pe lângă problemele de la „Survivor România” și cele din dragoste, mai nou are probleme cu poliția. Recent solistul a fost oprit de agenții de circulație, care l-au amendat. Motivul amenzii a fost faptul că a fost prins uitându-se pe telefon în timp ce se afla la volan.

Intrat, încă de la început, în competiția din Republica Dominicană, Jador a dovedit că este un concurent puternic și rezistent. Numai că, după mai multe probe, tânărul s-a accidentat și a fost nevoit să renunțe la competiție. Toată experiența avută aici l-au determinat pe Jador să ia decizia de a nu mai reveni în competiție. De altfel făcea aceste declarații, imediat după revenirea în România.

Au fost foarte cumplite și nu mi-aș mai dori să trec printr-o astfel de experiență. Poate doar dacă aș mânca. Dacă aș mânca măcar puțin, pentru că nu am mâncat deloc, stomacul mi s-a micșorat.”, a mărturisit Jador, la Kanal D.

„Sincer, nu m-aș întoarce niciodată, pentru că am trăit niște momente cumplite, pe care nu aș vrea să le mai trăiesc, sunt momente unice și vreau să rămână așa.

În afară de accidentarea de la Survivor România, Jador a avut și probleme în dragoste. După ce-i declarase eternă iubire, solistul anunța că s-a despărțit de Georgiana, iubirea vieții lui. Declarațiile sale pe această temă i-a cam întristat pe fani.

Dar, ca un făcut, ghinioanele s-au ținut lanț de vedetă. Recent tânărul a fost tras pe dreapta de agenții de la Poliția Rutieră. Motivul ar fi fost faptul că se uita la telefon în timp ce se afla la volan. După primirea amenzii și suspendarea carnetului pentru 30 de zile, Jador a atacat în instanță decizia.

Din păcate pentru el, în urma dovezilor, judecătorii au decis că amenda este legală. Astfel că, pentru 30 de zile, Jador va trebui să se obișnuiască cu mersul pe jos. Incidentul a fost relatat de vedetă, supărat fiind pe agenții de poliție, considerând că au făcut un abuz.

”Data trecută când am fost la Bacău, mi-a luat permisul. Și de data asta mi l-a luat iar. Parcă sunt blestemat. Ce Poliție, băi frate. Unii sunt de treabă, am întâlnit niște polițiști de treabă. Bă, ai greșit, da, plătești! N-aveam centură, da dă-mi amendă! Dar să-mi zici tu mie, aveam telefonul așa, pe Waze… normal că mă uit la Waze… La semafor, mai intru pe el – cât mai am, unde e poliție… Ți-l iau!

A fost doar o secundă, nu e ca și cum vorbeam la telefon! Așa vor mușchii lui, e boss, lasă să-l ia! Cum, mă, să-i iei permisul unui om, aiurea, așa? E abuz de putere ăsta! Să vezi ce râde mama de mine dacă îi zic. I-am arătat și Waze-ul! Dom’le, aveam Waze-ul! Nu știu pe unde s-o iau, nu sunt din București, sunt de la țară. E cu pietriș la mine, cu noroi, cu vaci, cu cai, cu porci. Eu nu știu prin București… Of, Doamne!”, a povestit Jador.