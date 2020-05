Jador închide definitiv ușa spre Ella. Ce se întâmplă între bruneta de la Puterea Dragostei și Livian?

Jador i-a dat cale liberă Ellei să facă ce dorește și să-și caute sufletul pereche pe care-l visează. Acum, bruneta de la Puterea Dragostei se pare că a pus ochii pe Livian. Ce se întâmplă între cei doi sub privirile atente ale foștilor lor amorezi?

Puterea Dragostei: Jador îi lasă cale liberă Ellei!

Jador și Ella au fost îndrăgostiți până peste cap mult timp, iar acum se pare că cei doi au renunțat definitiv la povestea pe care o aveau. Aceștia au decis că dragostea lor le face mai mult rău și că ar trebui să își refacă viața. În acest context, Jador a lămurit lucrurile cu Ella și a anunțat-o că este liberă să își caute sufletul pereche și să-și îndeplinească misiunea pentru care a și revenit în casă.

Un simplu mesaj pe rețelele de socializare despre parcursul relației lor și transparența cântărețului de manele au făcut-o pe brunetă să-și îndrepte privirea către Livian. De asemenea, fostul iubit al Biancăi Comănici a încercat în repetate rânduri să glumească și să îi readucă zâmbetul pe buze acesteia pe tot parcursul discuției sale cu Marius despre subiectul sensibil – fosta iubire.

„Să fie fericit, chiar vă rog să nu mai aduceți în discuție”

Ella: Nu vorbesc despre el, nu mă mai interesează. Să fie fericit, chiar vă rog să nu-l mai aduceți în discuție. În urma a ceea ce a spus Oprică, totul s-a schimbat. Totul a fost o minciună.

Marius: Ideea e că el povestea tot ce spuneam eu, toată povestea voastră din ultimele luni.

Ella: E ok, s-a terminat tot, acum e totul bine. El se leagă numai de greșelile mele.

Marius: El confirmă ce am spus eu de-a lungul timpului, fără ca eu să vorbesc cu el.

Ella: Nu e nicio problemă, eu am înțeles. Nu mai vreau să vorbesc despre el. Vă rog să nu-mi mai spuneți despre el. Nu mai vreau să comentez public nimic.

Livian: Ia să nu o mai deranjați pe Ella de acum încolo decât dacă e vorba despre Livian!