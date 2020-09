Jador, ‘cel mai prost șofer’. Ce a pățit în trafic: a povestit tot

Jador nu le are pe toate! Cunoscutul cântăreț a demonstrat că nu e bune deloc la volan. Acesta a mărturisit cum stau lucrurile când vine vorba despre șofat.

Deși multe doamne și domnișoare îl cred un bărbat perfect, acesta a mărturisit singur că este de departe acest lucru. Cu toate că se consideră a fi o partidă bună, atrăgând mereu privirile cu felul în care arată și cu personalitatea mereu jucăușă, nu este deloc un bun…șofer. În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, acesta a dat tot din casă și s-a lăsat filmat chiar de la prima oră a dimineții.

Fostul concurent de la Puterea Dragostei face tot felul de confesiuni la „Jador Adevărat”, serie care îl face să se apropie de fani. Solistul a mai recunoscut că și din cauza calităților lipsă la volan a fost recent tras pe dreapta de către oamenii legii. (min. 14:12)

„Sunt un șofer „foarte bun eu”. Nu sunt bun deloc la șoferie. Sunt cel mai praf. Mereu îmi iau ăștia permisul. Și aseară m-a oprit un echipaj de Poliție. Sunt de treabă băieții dar mă opresc încontinuu, nu știu de ce. Nu am o relație în momentul de față. Nu sunt fete de casă, doar se dau la mine multe, nu ca oi fi eu mare furmos, le trebuie că sunt eu Jador, că am un mușchiuleț, că am o pătrățică, că am două milioane aici și de asta nu stau cu niciuna””

