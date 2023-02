Jador a trecut prin momente cumplite, după ce a fost atacat la Gala RFX din Capitală. Fostul Faimos de la Survivor 2021 a sunat deîndată la 112, pentru a chema oamenii legii. Cine este bărbat care ar fi sărit la gâtul manelistului. Totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă.

Este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați interpreți de manele din România, notorietatea sa crescând fabulos în urmă cu doar câțiva ani, odată cu participarea sa la show-uri precum Puterea Dragostei și Survivor 2021.

Recent, cântărețul a fost prezent la Gala RFX din Capitală, un eveniment în cadrul căruia mai multe vedete din showbiz s-au luptat în meciuri de MMA.

Jador și-a făcut apariția în cadrul competiției de marți, 21 februarie, pentru a-l susține pe bunul său prieten, Bogdan Mocanu. Chiar dacă cei doi s-au mai certat, de-a lungul timpului, prietenia lor a demonstrat că este mai puternică decât orice tip de conflict.

Târziu în noapte, spiritele s-au încins, potrivit celor de la Wowbiz, iar Jador ar fi fost atacat de către Philip Albu. Bărbatul ar fi sărit la gâtul manelistului, moment în care bodyguarzii i-au despărțit.

Jador nu a stat pe gânduri și a sunat la 112, pentru a alerta organele de ordine. Poliția a venit deîndată, pentru a sesiza incidentul. Manelistul s-a urcat, apoi, în bolidul său de lux și i-a urmat pe oamenii legii până la secție, unde a depus o plângere pe numele lui Albu Philip.

Sau mai bine, plăteam 10-15 oameni, că pot. De aceea am sunat eu la Poliție.”, a declarat Jador polițiștilor veniți la fața locului.

De asta vă zic, eu sunt un om normal și vreau să fiu protejat, de asta am sunat la dumneavoastră, că dacă eram vreun șmecher sunam vreo 2-3 prieteni și îl omoram cu bătaia.

Romeo Dumitrache, a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre incidentul în care a fost implicat fiul său, Jador. Bărbatul a aflat din mediul online că manelistul a fost la un pas de a-și lua bătaie.

În ciuda situației incomode, Romeo Dumitrache susține că Jador a plecat, momentan, din țară pentru a onora un contract în străinătate.

„Nu am vorbit cu fiul meu dupa acest incident despre care am aflat si eu de pe internet. Nu cred că sunt probleme pentru el. Și spun asta fiindcă Jador s-a urcat aseară târziu în avion și a plecat să-și onoreze un contract în străinătate.

Nu cred că ar mai fi plecat daca s-ar fi întâmplat ceva cu adevărat grav. Aștept și eu să se întoarcă și om vedea despre ce e vorba și ce are de gând să facă. Dar am deplină încredere in el că se descurcă!”, a specificat tatăl lui Jador pentru Playtech.