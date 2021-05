Jador a fost înșelat. Fostul concurent de la Survivor 2021 a spus tot adevărul: ”Cu prietenul meu cel mai bun” VIDEO

Cântărețul de manele Jador a fost înșelat. Mărturisirea a fost făcută chiar de către fostul concurent de la Survivor România 2021. Acesta a spus tot adevărul despre relația cu fata care i-a frânt inima, în urmă cu câțiva ani.

Invitat în cadrul unui podcast pe un canal de YouTube, Jador a făcut câteva mărturisiri despre dramele prin care a trecut. Acesta a vorbit și despre prima fată de care s-a îndrăgostit, pe nume Alexandra. Cu toate că nu a intrat în detalii amănunțite, acesta a mărturisit că fata l-a rănit profund.

Alexandra i-a răpit inima lui Jador și artistul o iubea la nebunie. Din păcate, soarta nu a fost de partea celor doi. După doar 1 an de relație, cei doi au decis să își spună adio și să meargă fiecare pe drumul lui. Doar că atunci a venit o lovitură cruntă din partea ei. Tânăra s-a iubit cu cel mai bun prieten al lui Jador.

”Viața mea a fost o luptă continuă. Am iubit-o pe o fată Alexandra, am fost cu ea un an de zile. M-am despărțit de ea și s-a iubit cu prietenul meu cel mai bun”, a povestit Jador în cadrul podcastului celebrului Damian Drăghici.

Cu toate că a fost rănit profund de cea pe care a iubit-o, Jador încă își caută jumătatea. Acesta susține că singura femeie cu care vrea să se căsătorească este Georgiana Elisei. Pentru el, este cea mai potrivită femeie cu care să facă și copii, dar și o familie frumoasă. Din păcate, tânăra mai are de așteptat deoarece Jador, care a dezvăluit secretul Roxanei Nemeș de la Survivor 2021, nu are de gând să se însoare prea curând.

„Eu am fugit foarte mult de subiectul însurătoare pentru că eu nu prea am încredere în femei pentru că, sincer să fiu, până la vârsta asta am întâlnit foarte multe fete care nu rezonau deloc cu mine. Eu, această fată am pus-o, din păcate, în aceeași oală cu toate celelalte femei pe care le-am cunoscut până acum.

O iubesc enorm pe fata asta, îmi doresc foarte mult să fiu lângă ea, îmi doresc foarte mult să îmi ofere copii și să le ofere copiilor noștri o educație. Îmi doresc foarte mult ca ea să fie mama copiilor mei. Am mai fost îndrăgostit, dar niciodată nu am iubit. O iubesc din tot sufletul meu și îmi doresc foarte mult să mă căsătoresc cu ea dacă e să mă aștepte, ceea ce cu siguranță se va întâmpla”, a mărturisit Jador despre iubita Georgiana, când era concurent la Survivor România.