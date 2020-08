J. Balvin, diagnosticat cu covid-19. Cum se simte artistul

J Balvin a dezvăluit despre lupta sa recentă cu coronavirus, explicând că este încă în recuperare după ce a fost diagnosticat cu boala. Acceptând un premiu pentru videoclipul său „Rojo” la Premios Juventud 2020, un spectacol cu premii pentru celebritățile de limbă spaniolă, rapperul a îndemnat fanii să rămână vigilenți.

Balvin este cea mai recentă vedetă columbiană care a fost diagnosticată cu boala, urmându-o pe Karona G. infectată cu coronavirusul, luna trecută. Într-un videoclip live pe Instagram vizionat de peste 100.000 de fani, Karol le-a spus fanilor că a fost testat pozitiv cu câteva săptămâni înainte de anunț, dar nu a ieșit în public cu diagnosticul.

Balvin se alătură unei liste de celebrități care s-au testat pozitiv pentru virusul gripei și s-au recuperat. Într-un discurs de acceptare pre-înregistrat pentru Premios Juventud, premiul spaniol, Balvin a spus că a trecut prin perioade cu adevărat complicate și și-a sfătuit fanii să ia în serios pandemia. Într-un videoclip din casa sa din Medellín, Columbia, J Balvin a spus:

„În acest moment, mă recuperez după COVID-19. Au fost zile foarte grele, foarte complicate. Uneori nu vom crede că o vom obține, dar am primit-o și am rău.Mesajul meu pentru cei care mă urmăresc, tinerilor fani și oamenilor în general este să aibă grijă. Aceasta nu este o glumă. Virusul este real și este periculos.”

Cel mai recent album al artistului, ”Colores”, a ajuns pe numărul 32 în graficul datat pe 28 martie, dintr-o zi de activitate, când a fost lansat la începutul zilei de 19 martie. ”Colores” a fost lansat de timpuriu prin servicii de streaming și retail online, joi, 19 martie, prin Universal Music Latino / UMLE.

„M-am decis în ultimul moment dacă voi lansa sau nu albumul din cauza situației. Am decis să lansez albumul ”Colores” pentru că am simțit că lumea are nevoie de el. Am vrut să uit de topuri și să fiu un artist competitiv. Sunt recunoscător și binecuvântat că ”Colores” se descurcă bine în topuri și a fost distragerea de care avea nevoie lumea în acest moment. ”, spunea artistul despre noul său album.