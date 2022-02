Izbucnire șocantă a lui Alexander Zverev în turneul de la Acapulco. Germanul de pe locul 3 în ierarhia ATP a fost protagonistul unor scene de neconceput pe un teren de tenis. Zverev câștigase ediția din 2021 a competiției din Mexic. În primul tur al turneului din acest an, el stabilise deja un record, într-o partidă ce s-a încheiat la ora 4.55 dimineața. Dar, o zi mai târziu, Alexander Zverev a stabilit o altă premieră, una de nedorit.

Alexander Zverev, poreclit Sascha, a disputat partida din primul tur al probei de simplu contra americanului Jenson Brooksby (47 ATP). Meciul dintre cei doi s-a încheiat cu victoria germanului, scor 3-6, 7-6, 6-2, după trei ore și 19 minute de joc. Nimic neobișnuit până aici, deși setul al doilea a durat aproape două ore. Problema a fost că meciul s-a încheiat aproape de ora 5 dimineața, mai exact la 4.55!

Zverev și oponentul său au fost nevoiți să-și înceapă întâlnirea abia la ora 1.30 dimineața. Și asta, din cauză că cele două meciuri disputate înainte, pe același teren, au durat, fiecare, peste trei ore. Prin urmare, Zverev și Brooksby s-au duelat, practic, toată noaptea, într-o partidă ce poate intra în Cartea Recordurilor drept meciul care s-a încheiat la cea mai târzie oră.

Alexander Zverev a participat și în proba de dublu a turneului din Acapulco. El a făcut pereche cu brazilianul Marcelo Melo, pierzând în fața cuplului britanico-finlandez, Lloyd Glasspool și Harri Heliovaara, scor 2-6, 6-4, 6-10. În super-tie-break-ul setului decisiv, nervii lui Zverev au cedat.

Mai întâi, la scorul de 6-8 în super-tie-break, Zverev l-a acuzat pe arbitrul de scaun că a întors o decizie a celui de linie în favoarea adversarilor. Reacția germanului a fost dură.

La finalul partidei, Zverev și-a salutat scurt oponenții învingători, apoi s-a dezlănțuit, din nou, l adresa arbitrului de scaun. El a lovit de trei ori cu racheta, cu putere, scaunul acestuia, arbitrul fiind chiar nevoit să-și ferească picioarele pentru a nu fi atins de lovituri. „Ai stricat tot meciul”, i-a mai urlat Zverev oficialului în plină criză de nervi.

ATP a anunțat că Zverev a fost exclus de la turneu în urma comportamentului său nesportiv.

Alexander Zverev ar fi trebuit să joace în optimile probei de simplu cu germanul Peter Gojowczyk, locul 95 ATP, prezent pe tabloul principal ca lucky loser. El va fi, cel mai probabil, și amendat pentru ieșirea sa nervoasă total nesportivă. În același turneu mai evoluează și Rafael Nadal, câștigătorul Australian Open, dar și rusul Daniil Medvedev care ar putea deveni noul lider mondial ATP dacă va câștiga competiția.

