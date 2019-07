Ivry Gitlis, ultimul elev al lui George Enescu:”I-am dat o fotografie și mi-a scris două cuvinte. Atunci nu am înțeles”

Ivry Gitlis, urmaș de geniu, 97 de ani, unul dintre cei mai mari violoniști ai lumii și ultimul elev al lui George Enescu. Maestru spune că muzica este ceva misterios, că legătura sa cu România are mai multe paliere, iar unul, și cel fabulos, este legătura pe care a avut-o cu rezervorul nesecat al României, Enescu.

Născut în Haila, Israle, muzicianul a fost găsit acum pe o stradă mică din Paris. Reporterii antena3.ro au fost întâmpinați de violonist nefiind într-o stare foarte bună. Cu toate acestea, cu simț al umorului, inteligență sclipitoare și talent scos dintr-o mină, a cântat și a stat la povești. În vârstă de 97 de ani, ultimul elev în viață a lui George Enescu a vorbit despre talent, genialitate și despre cum să schimbi lumea prin muzică.

Întins pe pat, fără prea multă energie și fără chef de stat la vorbă, inițial, a strălucit când a venit vorba despre Enescu. Întâi de toate, violonistul a început prin a dezvălui legătura sa cu România. De altfel, consideră România drept nucleu, căci fără ea, muzicianul spune că nu ar fi existat.

Ajunși la punctul de interes, Ivry a trecut la povestea cu Enescu. Maestrul spune că l-a cunoscut pe când era un băiețel, iar legătura lor a început atunci când i-a dus o fotografie cu el și i-a cerut un autograf. Pe lângă semnătură, George Enescu i-a scris două cuvinte care l-au urmărit de-a lungul vieții; două cuvinte pe care le-a înțeles mult mai târziu.

„Am petrecut cu Enescu o vară lucrând cu el. Nu vreau sa sune prea banal, dar am studiat întreaga viață cu el, atunci cânta la una dintre săile cele mai mici din Paris. La sala de concerte a Școlii Normale. Așa am ajuns să-l cunosc. Și e amuzant, eram un băiețel și i-am dus o fotografie cu el și i-am dat-o să mi-o semneze. Un autograf. Și știi ce a scris pe fotografie: a scris răbdare și curaj, asta spune to. Patience et courage. Atunci n-am înțeles exact ce vrea să spună, am aflat un pic mai târziu. Destul de curând. Patience et courage”, a povestit Ivry Gitlis.