Iuliana Luciu a dat lovitura! Pe ce contract bănos a pus mâna vedeta Antenei 1 EXCLUSIV

Iuliana Luciu s-a reorientat și, recent, și-a făcut debutul și ca DJ, ocupație care-i place foarte mult, mai ales că sora Nicoletei adoră muzica. Vedeta tv a avut șansa ca lansarea sa în acest domeniu să aibă loc peste hotare, chiar în Monte Carlo. Prestația sa i-a încântat pe patronii clubului respectiv, care i-au propus un job stabil, mai precis un contract ce presupune ca aceasta să fie prezentă la muncă, o dată pe lună.

La 35 de ani, după ce a făcut cam tot ce se putea, de-a lungul carierei sale din show-bizz-ul autohton, Iuliana Luciu, și-a făcut recent debutul ca DJ, sub numele de DJ Lucille, iar primul său mare eveniment a fost peste hotare, la Monte Carlo.

Ei bine, prestația sa din acea seară i-a încântat pe patronii clubului respectiv, care i-au propus un job stabil, și o sumă frumușică, 2000 de euro pe lună. Conform contractului semnat între cele două părți, Iuliana va fi DJ în respectiva locație, o dată pe lună.

Potrivit mărturisirilor făcute de sora sa, Nicoleta Luciu, aceasta este foarte mândră de reușitele mezinei, chiar dacă cele două nu mai au timp să se întâlnească, dat fiind programul foarte încărcat al Iulianei.

„Cu Iuliana nu prea am reușit să mă mai văd în ultima perioadă. Nu mai are timp. A filmat foarte multe zile pe săptămână, pentru emisiunea de la Antenă, plus evenimentele pe care le are ca DJ.

Momentan, are joburi doar peste hotare. O dată pe lună merge la Monte Carlo. Sunt foarte mândră de ea. Îi place ceea ce face”, a declarat sora Iulianei, Nicoleta Luciu, în exclusivitate pentru impact.ro.