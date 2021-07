Iulia Vântur se află în România de ceva vreme, așa că gurile rele au început să speculeze că blondina ar fi pus capăt relației cu Salman Khan. Iată că aceasta a dat cărțile pe față și a spus totul despre legătura cu starul!

Iulia Vântur și Salman Khan și-au spus adio?

Mulți fani au început să își pună întrebări cu privire la povestea de dragoste trăită de Iulia Vântur și Salman Khan. Ținând cont că blondina s-a refugiat în România și a fost surprinsă, de curând, singură la o cafea, publicul nu a știut cum să reacționeze.

Iulia Vântur și Salman Khan sunt extrem de discreți, preferând să nu facă multe detalii publice despre relația lor. Zvonurile privind o despărțire între cei doi au luat cu asalt internetul, așa că blondina a decis să spună lucrurilor pe nume.

„Mie îmi place să petrec timp cu mine. Să mergi la restaurant singur, fără să te simți jenat, este o dovadă că ești foarte bine cu tine. Mie îmi place să stau la o cafea singură, din când în când. (…) Păi și cum puteam să fac? Eram pe videocall. Eu mai am și niște lucruri de rezolvat, vin rar, am venit după un an și. Chiar mai am lucruri de rezolvat și e așa de bine acasă! De data asta am văzut oameni pe care nu i-am văzut de ani de zile. Mereu veneam pe fugă.”, a zis vedeta la Vorbește lumea.

Iulia Vântur, vacanță în Grecia. Cine a fost alături de vedetă

Iulia Vântur nu este în totalitate singură! Chiar dacă se află departe de iubitul de la Bollywood, aceasta a plecat într-o vacanță în Grecia alături de cele mai bune prietene. Acolo, ea s-a relaxat și distracția a fost din plin.

„Am fost în Grecia, prietenele mele stabiliseră o vacanță înainte să ajung eu în România. Am făcut cumva și ne-am reunit în Grecia. A fost superb, relaxant, dar și stresant, știi cum e cu multe fete. Nu știu de când am mai avut o vacanță cu multe fete. Au fost vreo 5, a mai venit o prietenă de-a mea din State. Am stat 8 zile, neașteptat. Inițial am zis că stau 4 zile. Am fost în Mykonos 4 zile și 4 zile în Atena. Grecia clar este la modă. (…) Toate restaurantele se închideau undeva pe la 1:30. A fost cu program redus, dar nu m-a deranjat, nu sunt party animal.”, a mai zis vedeta.

Iulia Vântur: ‘Mă tot sună din India’

Cât despre diferența dintre India și România, Iulia Vântur a recunoscut că toți prietenii și rudele se află în țară, dar, în schimb, cariera sa înflorește în locul unde se află și iubitul ei de la Bollywood, Salman Khan.