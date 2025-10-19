Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
19 oct. 2025 | 12:40
de Iulia Kelt

Iulia Vântur, în doliu. Vedeta a început să plângă la înmormântare, însă Salman Khan i-a fost alături. Foto

Monden
Iulia Vântur, în doliu. Vedeta a început să plângă la înmormântare, însă Salman Khan i-a fost alături. Foto
Iulia Vântur / Foto: Profimedia

Actorul și culturistul indian Varinder Singh Ghuman a murit la vârsta de 42 de ani, în urma unui stop cardiac survenit în timpul unei intervenții chirurgicale. Moartea sa neașteptată a îndoliat lumea sportului și a filmului din India. La ceremonia de înmormântare au fost prezenți numeroși apropiați, printre care actorul Salman Khan și Iulia Vântur, care a fost surprinsă în lacrimi în timpul ceremoniei.

Potrivit presei indiene, Ghuman era internat într-un spital din Mumbai, după ce suferise o ruptură musculară în zona pieptului, pentru care urma un tratament chirurgical. În timpul operației, sportivul a suferit un stop cardiac fatal, care i-a curmat viața la doar 42 de ani.

Iulia Vântur și Salman Khan, prezenți la funeralii

Imaginile de la funeraliile lui Varinder Singh Ghuman au devenit rapid virale pe rețelele sociale. Iulia Vântur, partenera lui Salman Khan, a fost văzută emoționată, purtând o ținută sobră și oferind condoleanțe familiei îndurerate. Martorii spun că actrița a fost profund afectată de pierderea culturistului, despre care se știe că era apropiat de cuplul Khan–Vântur.

Salman Khan și Ghuman colaboraseră în trecut în mai multe proiecte cinematografice. Actorul l-a susținut adesea pe sportiv, apreciindu-l pentru disciplina și performanțele sale în culturism. Cei doi au rămas în relații apropiate până la decesul prematur al lui Ghuman.

Varinder Singh Ghuman, un nume respectat în culturismul indian

Varinder Singh Ghuman era unul dintre cei mai cunoscuți culturiști din India, recunoscut pentru fizicul său impunător și pentru faptul că promova un stil de viață vegetarian, o raritate în lumea sportului de performanță. A reprezentat India la competiții internaționale și a devenit o sursă de inspirație pentru tinerii sportivi din țară.

Pe lângă cariera sportivă, Ghuman a avut și apariții în filme indiene, unde a interpretat roluri secundare alături de actori consacrați. Moartea sa a fost deplânsă de colegi din lumea fitnessului și a cinematografiei, care au subliniat că a lăsat în urmă o moștenire importantă prin dedicarea și profesionalismul său.

Presa indiană a relatat că familia sa a primit sute de mesaje de condoleanțe, iar fanii i-au adus flori și fotografii la locul de veci. Tragedia a readus în atenție riscurile medicale la care se expun sportivii de performanță, în special în urma eforturilor fizice intense și a intervențiilor chirurgicale complexe.

