Iulia Vântur, deranjată de întrebările puse de Teo Trandafir, în direct. I-a spus fără menajamente: „Draga mea, viața mea e viața mea”

Iulia Vântur a fost invitata Ilincăi Vandici și a lui Tei Trandafir de pe Kanal D 2. Blondina a fost enervată la culme chiar de către Tei Trandafir, având un schimb de replici acide. Prezentatoarea Tv a încercat să afle câteva lucruri din viața privată a iubitei lui Salman Khan, însă aceasta s-a arătat de-a dreptul deranjată de atitudinea lui Teo, preferând să își țină viața personală departe de peisajul monden din România. Însă prezentatoarea a vrut să clarifice câteva aspecte, moment în care discuția a luat o turnură tensionată.

Iulia Vântur a fost deranjată de Teo Trandafir, care a întrebat-o din ce motiv nu se afișează nici în prezent cu Salman Khan, deși sunt împreună de câțiva ani și au fost văzuți împreună, acordând chiar și un interviu video.

Blondina a fost extrem de deranjată de această întrebare, așa că a reacționat ca atare. Vedeta nu își asumă nici acum relația cu Salman Khan, deși zvonurile și detaliile relației sale țin deja de câțiva ani buni.

„Nu înțeleg de ce mai vorbiți despre subiectul ăsta după atâția ani de zile în care eu am vorbit despre asta, am vorbit despre familia lui, despre el”, a declarat Iulia Vântur în emisiunea Follow us!