Iulia Vântur, decizie drastică imediat după Gala UCIN. Ce a făcut vedeta cum s-a încheiat seara

Iulia Vântur a luat o decizie imediat după Gala UCIN, de la Opera Română. Aceasta a prezentat gala, însă a vorbit și de planurile sale viitoare. Rămâne în România sau pleacă în India?

Iulia Vântur a strălucit la Gala UCIN, eveniment pe care l-a prezentat. Aceasta a mărturisit că plecase deja în India când a fost solicitată să prezinte acest eveniment și că a revenit în România special pentru acest eveniment.

”Păi da. Plecasem și am venit special pentru a prezenta Gala UCIN unde o să fiu gazdă în seara asta (interviul a fost luat la începutul galei, n.r.). Voi pleca imediat după Gala aceasta, înapoi în India”, a spus Iulia Vântur, potrivit Click! , elucidând misterul dacă va rămâne sau nu în România.

Iulia Vântur a mai mărturisit și că a mai primit propuneri de a prezenta o emisiune, însă deocamdată nu s-a întâmplat să primească propunerea care să o satisfacă. Momentan, Iulia Vântur se axează pe proiectele din India.

”Am mai primit propuneri, doar că deocamdată nu s-a întâmplat să fie și propunerea aceea, care să fie ok pentru mine. Momentan mă axez pe cariera din India.”, a mărturisit Iulia Vântur.

În India, Iulia Vântur are o serie de proiecte în desfășurare, însă a mărturisit că proiectele sale nu sunt împreună cu iubitul ei, Salman Khan.

”Da, chiar dacă în ultima vreme am fost aici, în țară, în România, dar merg să continui filmările în India. Urmează să fie lansat un film la care am lucrat, dar care mai așteaptă până când cinematografele se vor deschide. Și am început o altă filmare, un alt proiect care îmi e foarte drag mie. Este vorba de un concept al meu, pe care urmează să-l terminăm. Ba da, mi s-a oferit (n.red.un proiect cu Salman Khan), dar ideea e că nu vreau… poate nu-mi doresc să jucăm împreună…”, a spus Iulia Vântur pentru sursa citată.