Iulia Vântur, călăuzită de divin? Vedeta a mărturisit ce a trăit în 2011 și cum s-a schimbat

De mai bine de șase ani, Iulia Vântur trăiește o frumoasă poveste de iubire cu actorul Salman Khan. În urmă cu o lună, blondina a revenit în România, după ce a locuit o bună perioadă de timp în India.

Recent, fosta prezentatoare tv a fost invitată la podcastul lui Mihai Morar, unde a povestit cum a ales să plece departe de țară, dar și care a fost cel mai mare sacrificiu pe care l-a făcut.

Iulia Vântur a renunțat la viața din România, pentru o nouă schimbare de care avea nevoie. Deși nu se aștepta, vedeta a dat marea lovitură în India. A lansat mai multe piese, care au strâns zeci de milioane de vizualizări într-un timp record.

”Să-ți lasi oamenii dragi si tot universul tau in care erai regina. Eu imi faceam programul, eu luam deciziile pentru mine fara sa afectez pe altcineva, ma refer la familia mea…Acolo dintr-odată, in India, a trebuit sa ma adaptez la o lume, care nu era a mea, o lume in care nimeni nu ma stia, habar n-aveau cine e fata asta a venit in India…si n-a fost usor.

A fost o calatorie care m-a dus intr-un loc in care-mi doream, dar nu credeam ca pot sa ajung. Cel putin nu in felul in care am ajuns. Se intampla un lucru atunci cand e momentul potrivit, nu mai devreme, nu mai tarziu. Momentul perfect pentru mine a fost in 2011, atunci am fost pentru prima data in India, dar a fost asa o vacanta, nu mi-am planuit-o eu. Viata m-a dus acolo. In momentul in care am plecat din aeroport din Mumbai, imi venea sa plang ca plecam de acolo. Mi-am promis ca o sa ma intorc acolo”, a povestit Iulia Vântur.