Iulia Vântur, apariție de senzație la un eveniment monden. Vedeta din România cu care s-a fotografiat

Iulia Vântur, apariție de senzație la un eveniment monden. Fosta prezentatoare de televiziune s-a fotografiat alături de un cunoscut producător muzical din țara noastră. A atras toate privirile cu ținuta sa elegantă. FOTO

Cum a reușit Iulia Vântur să îi cucerească pe străini

Iulia Vântur nu mai are nevoie de nicio prezentare. A șocat România când a anunțat că renunță la cariera construită în televiziune pentru a se muta în India. A fost momentul în care a decis să-și pună viața personală pe primul loc și să-l urmeze peste hotare pe bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de un deceniu.

Fără îndoială, provocările nu au fost deloc ușoare pentru vedetă. În țară, a fost model. Ulterior, a intrat în televiziune. Se bucura de atenție din partea tuturor, iar românii îi apreciau munca și eforturile. Nu la fel s-a întâmplat și când s-a mutat în India, unde s-a lovit de prejudecăți pe fondul relației sale cu celebrul Salman Khan.

Iulia Vântur a recunoscut, în urmă cu mai mult timp, că și-ar fi dorit să rămână în umbră și să aibă parte de multă expunere în statul străin. Indienii au privit-o pe vedeta din România drept o simplă fată care voia să fure „giuvaierul” națiunii, după cum a mărturisit chiar ea.

În ciuda tuturor vorbelor rele, Salman Khan a crezut în talentul iubitei sale încă de la început. Actorul de la Bollywood a ajutat-o să își construiască o imagine frumoasă în ochii conaționalilor săi. Iulia Vântur s-a lansat în actorie și, cu ajutorul partenerului său, a reușit să își creeze și un nume în industria muzicală.

Iulia Vântur, apariție de senzație la un eveniment monden

În prezent, fosta vedetă de televiziune se bucură de mare succes și a reușit să câștige încrederea străinilor. Iulia Vântur a impresionat pe toată lumea cu ultima sa apariție la un eveniment monden. Momentul a fost surprins de către fotografi și, apoi, publicat pe platformele sociale.

Iulia Vântur și-a făcut apariția la un eveniment monden alături de cunoscutul antreprenor muzical Costi. Acesta a fost primul producător muzical din România, nominalizat la categoria „Cel mai bun album reggae” la Premiile Grammy de la Los Angeles, pentru piesele „Dame” și „Fired up” (de pe albumul lui Shaggy, „Summer in Kingston”). Piesa „Shaggy, Mohombi, Faydee, Costi – Habibi (I Need Your Love)” a ajuns în Billboard Top, pe locul 66.

Îmbrăcată într-o rochie neagră, lungă, cu un decolteu generos, Iulia Vântur a atras toate privirile. Nu este nevoie să vă spunem noi mai multe, fiindcă imaginea încărcate în galeria FOTO a acestui articol vorbește de la sine.