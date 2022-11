Iulia Vântur a rupt tăcerea despre plecarea de acum 10 ani în India. Care este adevărul, de fapt

După aproape un deceniu de la decizia ce i-a schimbat viața, Iulia Vântur face mărturisiri neașteptate. Vedeta a vorbit sincer și deschis despre plecarea în India de acum zece ani. Cum a ajuns să lase în urmă tot ce construise în România pentru a o lua de la capăt într-o țară străină, o cultură total diferită de cea în care s-a născut și a crescut.

Era una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV ale momentului, bucurându-se din plin de succesul pe care îl avea pe plan profesional. În plină ascensiune, însă, Iulia Vântur a pornit pe un drum complet neașteptat și pe care nimeni nu l-ar fi anticipat. Iulia Vântur și-a făcut bagajele și a plecat din țara natală. Destinația? India!

Cu toate că în România nu putea ieși din casă fără să fie recunoscută de toți oamenii din jur, lucrurile erau cât se poate de diferite acolo. A trebuit să pornească de la zero, nu doar pe plan personal, dar și profesional. A fost una dintre cele mai mari provocări ale vieții sale, dar rămâne o experiență pe care nu o regretă nicio secundă.

Acum, aproape 10 ani mai târziu, Iulia Vântur și-a deschis sufletul, vorbind despre plecarea în India.

„Am făcut tot ce am simțit, era o lume total nouă, fascinantă, însă, atunci când te gândești să renunți la tot ce ai clădit în ani de muncă și implicare și să o iei de la capăt într-o lume nouă, te cuprinde teama. (…)

Eu cred că am avut curajul, nebunia și încrederea că, dacă îmi voi urma sufletul, nu am cum să sfârșesc rău! Și am avut curaj să șterg de pe podea acea „rangoli”, să mă detașez de tot ce aveam înainte și de tot ce reprezentam, mai ales pentru cei din jur, și să mă las liberă să creez din nou, să mă transform. Pentru mine, India a fost o călătorie de viață, eu am devenit adult în India!”, a explicat Iulia Vântur, potrivit VIVA!.