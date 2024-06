Iulia Albu şi Mike, eliminaţi de la America Express. Vedeta, dezamăgită de situaţie: „Eu nu renunţ niciodată”

Iulia Albu şi Mike au fost eliminați de la America Express! Competiția a luat sfârișit în ediția din această seară, 13 decembrie, pentru celebrul critic de modă și iubitul său. Deși au luptat mult și au dat tot ce aveau mai bun, norocul nu a fost de partea lor de data aceasta.

Ediția America Express din 13 decembrie a fost una plină de surprize, unele dintre ele și neplăcute. Concurenții au fost supuși la noi probe dificile, pentru care au depus eforturi mari ca să le depășească cu succes.

Tensiunile cresc pe măsură ce semifinala se apropie, iar cei rămași în competiți visează la marele premiu, de care sunt tot mai aproape. Astăzi, însă, trei echipe au intrat în cursa pentru ultima șansă, printre care și Iulia Albu și Mike.

Cei doi amorezi au ajuns pe ultimul loc în cursa pentru imunitate, motiv pentru care au ajuns să se lupte pentru a rămâne în competiție. Au sperat că vor avea succes și vor rămâne în joc, dar culoarea roșie i-a trimis direct acasă pe îndrăgostiți.

Au fost, încă de la începutul probei, foarte determinați. Și-au dorit să se salveze și au făcut eforturi mari, dar au pierdut mult timp din cauza obstacolelor ce le-au ieșit în cale. Autostopul i-a pus în dificultate, dar celebrul critic de modă nu accepta ideea că va pierde.

Din păcate, norocul nu a fost de partea Iuliei Albu și a iubitului său de data aceasta. Deși sperau la o minune, Soarele a fost acum roșu, ceea ce înseamnă că parcursul lor în acest concurs s-a încheiat.

Iulia și Mike nu au fost deloc surprinși la primirea veștii, semn că se așteptau să plece acasă în această ediție. Încă dinainte, ar fi făcut chiar și un pariul că vor fi eliminați, motiv pentru care au primit eliminarea cu zâmbetul pe buze.

„Nu aveam nicio surpriză, deja am pus pariul. Am câștigat două sticle de vin”, a completat Mike.

Iulia a avut și un discurs de final, prin care a mărturisit că pleacă în țară împăcată și cu multe lecții prețioase învățate. Vedeta a recunoscut că experiența în sine a ajutat-o să se descopere mai bine pe ea, pe partenerul ei. În final, a păstrat nota de ironie ce o caracterizează.

Iulia Albu le-a mulțumit lui Romică și Cătălin Țociu pentru momentele trăite împreună, uitând să amintească și de ceilalți colegi. Atitudinea ei a atras antipatia concurenților, care chiar s-au bucurat de eliminarea din această seară.

„Nu știu ce are această doamnă”, a spus, dezamăgit, Aris.

În timp ce Alexia și Aris Eram se temeau că vor pleca acasă, Romică Țociu a mărturisit că era convins că echipa formată din Iulia Albu și Mike va fi cea eliminată.

America Express este o competiție grea, care îi pune greu la încercare pe concurenți. Oboseala, stresul, foamea, condițiile precare de trai și, mai ales, dorul de cei de acasă își pun serios amprenta asupra lor, motiv pentru care ajung să cedeze în ultimele momente.

Lexia Eram a fost cuprinsă de lacrimi în timpul emisiunii „America Express”, după ce a citit o scrisoare emoționantă de la iubitul ei, Mario Fresh. Artistul i-a transmis că îi simte lipsa și că este mândru de realizările ei, fiind convins că se va întoarce acasă cu premiul cel mare. Are mare încredere în ea, ceea ce o face să lupte și mai mult.

„Capul meu frumos, sunt cel mai mândru din lume de tine, de voi. Mereu am știut că am lângă mine o femeie determinată și ambițioasă. O femeie perfecționistă care nu se teme de încercări și obstacole. Acum vede toată lumea ce luptătoare am lângă mine și de unde îmi vine toată motivația și inspirația mea ca artist.

Te iubesc! Nu am cum să îți descriu în cuvinte cât de fericit sunt pentru tine că ai parte de această experiență și vreau să știi că tu pentru mine deja ești o câștigătoare, dar nu numai pentru mine, alături de Aris, știind cum voi reușiți cel mai bine să vă impulsionați unul pe celălalt, știu că vă veți întoarce acasă cu marele trofeu și cu multe amintiri amuzante, pe care abia aștept să le ascult.

Stai pe Drumul Soarelui, capul meu frumos, și strălucește la fel ca el’, i-a scris Mario iubitei lui.