Scandal uriaș la America Express între Anamaria Prodan și Iulia Albu. ”Erai cu găina în cap și nu te băga nimeni în seamă!”

După cum bine se știe, Anmaria Prodan era marea surpriză a acestui sezon de America Express, devenind pentru 24 de ore partenera echipei formată din Romică Țociu și fiul său, Cătălin. Numai că, încă din prima zi, impresara avea să fie criticată dur de nimeni alta, decât Iulia Albu. Amândouă firi extrem de ironice, în cele din urmă s-a ajuns la un scandal uriaș la America Express între Anamaria Prodan și Iulia Albu. Dacă nu știi despre ce e este vorba, citește mai departe și află picanteriile din acest scandal.

Încă de la prima apariție, Anamaria Prodan avea să șocheze, mai ales prin apariție, plină de bijuterii scumpe, geantă de câteva mii de euro, și îmbrăcată într-un tricou.

Iulia Albu spunea că ‘Eu credeam că l-am îngropat în anii 2000’, fiind vorba de un tricou din tetra, extrem de mulat.

Dar, având în vedere că amândouă sunt firi colerice, în cele din urmă s-a ajuns la o situație previzibilă, și anume un scandal uriaș la America Express între Anamaria Prodan și Iulia Albu.

După comentariul ironic la adresa ținutei, a venit rândul Anamariei Prodan să comenteze, și tot în termeni duri, la adresa Iuliei Albu, impresa declarând că:

Nici nu am dat importanță și nici nu dau. Nu mă uit la comentarii și chiar nu am prietenie cu nimeni.”, declara Anamaria Prodan.

Deși părea că lucrurile se vor liniști, Anamaria Prodan și-a cotinuat tirul ironiilor la adresa Iuliei Albu, reamintind în stilu-i caracteristic că ”Erai cu găina în cap și nu te băga nimeni în seamă!”

„Am cercul meu de prieteni mic, dar cu mare valoare intelectuală și spirituală. Repet, dacă doamna respectivă, atunci când vorbește despre mine își face un ban să ducă acasă o pâine, mă bucură enorm.

Eu sunt Anamaria Prodan și nu am cum să dau atenție acestor doamne. Îmi aduc aminte, însă, că am ajutat-o în viața asta pe această doamnă enorm și sunt mândră de acest lucru. Am ajutat-o atunci când și cu găina pe cap sau în brațe, nimeni nu îi dădea atenție. I-am luat apărarea!

Așa se vede caracterul oamenilor, căci cel ce vorbește urât de cel ce i-a dat o pâine să mănânce, se va întoarce mereu să muște mâna care-l hrănește toată viața. Ține de educație, măreție și omenie. Să-i dea Dumnezeu minte, fericire și multă sănătate!”, a mai declarat Anamaria Prodan.