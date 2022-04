Iulia Albu i-a dat replica lui Alex Velea după ce el a jignit-o grosolan: „Și asta nu se va schimba niciodată”

Iulia Albu vine cu o replică după ce Alex Velea a jignit-o. Celebrul cântăreț a vorbit în cadrul unui podcast despre conflictul pe care l-a avut cu fosta soție a lui Mihai Albu în urmă cu câțiva ani. Artistul a povestit că a reacționat la nervi, ulterior și-a cerut iertare. Ce spune acum criticul de modă despre tot ce s-a întâmplat? ,,Eu stau cu capul sus în fata fiicei mele care trebuie să știe că trăiește într-o lume frumoasă în care un bărbat nu poate face declarații care reduc femeia la un obiect”, a subliniat blondina.

Alex Velea a acceptat invitația lui Radu Țibulcă la podcast-ul său. Acesta a vorbit, printre altele, și despre conflictul pe care l-a avut în trecut cu Iulia Albu. Cântărețul a mărturisit că a acționat la nervi, ulterior i-a cerut iertare vedetei.

Totul ar fi început în urmă cu câțiva ani după ce criticul de modă l-a făcut pe solist ,,cocalar”, în stilul ei caracteristic. Bărbatul i-a adus o serie de jigniri după cele auzite, iar mai apoi și-a cerut scuze pentru că și-a dat seama că nu ar fi potrivit ca fiica Iuliei să citească replicile acelea nepotrivite la adresa mamei sale.

Mai mult decât atât, iubitul Antoniei a dezvăluit că a pregătit chiar și o melodie batjocoritoare pentru blondină, dar a decis să nu o mai lanseze.

,,Mie Iulia Albu mi-a zis că sunt cocalar. Mi-a dat 0 la purtare. M-am împăcat cu ea, că am jignit-o la un moment dat. Nu mai știu ce făcusem. Am zis niște prostii, am pus o poză, am făcut ceva rău… Mi-am cerut scuze după.

Am zis că poate citește fata ei ce am zis eu și deja aveam copii atunci. M-am gândit că nu am procedat bine și mi-am cerut scuze. Îi făcusem și o piesă. Era ceva rău! Nu am vrut să o mai scot și bine am făcut”, a povestit solistul în podcast.