Iulia Albu, de nerecunoscut. Și-a făcut o nouă intervenție estetică, internauții au sesizat imediat schimbarea: “Doamne, ce ți-ai făcut, arăți oribil“

Iulia Albu este una dintre cele mai controversate vedete de la noi. Aceasta a atacat multe persoane publice din țara noastră din cauza operațiilor estetice, dar a ajuns și ea pe mâna medicului estetician, iar internauții au sesizat acest lucru și au criticat-o pentru felul în care arată.

Ce intervenție estetică și-a făcut Iulia Albu

Iulia Albn e critic de modă, iar de-a lungul timpului a pus tunurile pe vedetele care au apelat la operațiile estetice. În urmă cu doi ani, recunoștea că și ea și-a făcut unele intervenții, dar nu la buze și nici la sâni, așa cum se spunea. ”Nu, nu am absolut nicio intervenţie la nivelul buzelor şi nu am acid hialuronic și, în mod cert şi vizibil, nu am silicoane”, preciza fosta soție a lui Mihai Albu.

Ajunsă la vârsta de 42 de ani, Iulia Albu a trecut pragul medicului estetician pentru o intervenție la față. De curând, ea și-a injectat botox în pomeți. Internauții au sesizat imediat schimbarea și au criticat-o pentru felul în care arată: “Doamne, ce ți-ai făcut, arăți oribil“, a fost un mesaj transmis de aceștia.

În urmă cu două luni, Iulia Albu a vorbit despre singurul medic estetician în care are încredere și a spus că este recunoscătoare că l-a întâlnit, pentru că a convins-o că nu are de ce să apeleze la intervențiile de acest gen, ci mai degrabă să rămână așa cum ese. ”Nu îmi injectează acid hialuronic în buze sau în alte părți. Nu simt nevoia de volume mărite și nici de a avea alt nas”. afirma fashion editorul.

Fiica Iuliei Albu se pregătește de examen

Iulia Albu este alături de fiica sa. Mikaela, în aceste zile pentru că se pregătește pentru examenul de admitere la liceu și a recunoscut că are emoții. Ea a dezvâluit că este greu să stai în casă cu un adolescent și a explicat și de ce.

”Este foarte dificil să stai în casă cu un adolescent care are tot felul de drame existențiale. Acum o înțeleg pe mama. Mama, te înțeleg perfect! Dar este un copil minunat, ca toți copiii din lumea asta. Și ăsta este textul tuturor mămicilor din lumea asta. Este un copil minunat care îmi pune problemele corecte la momentele cele mai nepotrivite”, a spus Iulia Albu, pentru Unica.ro.

Mikaela este fiica Iuliei Albu din mariajul cu Mihai Albu (61 de ani). Cei doi au divorțat în anul 2013 și au custodie comună. În luna mai, acesta a fost diagnsticat cu cancer de prostată. A fost operat în urmă cu mai bine de o lună și se află sub tratament.