Iulia Albu a reacționat acid la adresa Sânzianei Negru: ‘Gaițele puse pe scandal și dramele umblătoare’

Iulia Albu declară război Sânzianei Negru. După ce fosta colegă de la America Express a declarat că nu o place, vedeta nu s-a mai putut abține și i-a spus exact ce gândește despre ea. Cine sunt persoanele care i-au intrat la suflet după competiție, dar și cine nu a reușit să îi intre deloc în grații.

Sânziana Negru și Iulia Albu nu au fost deloc în relații bune în cadrul competiției America Express. Cele două echipe au intrat în conflicte de mai multe ori, iar Sânziana și-a exprimat părerea sinceră despre vedetă: nu o place deloc.

În acest context, criticul de modă a răspuns comentariilor acesteia. Iulia Albu susține că nu e interesată de părerea iubitei lui Ștefan Floroaica, motiv pentru care nu ia în calcul cele spuse de aceasta.

Consideră că ea și Mike au format o echipă bine închegată, corectă, care și-a făcut datoria așa cum trebuie. Este mândră de faptul că au fost mereu echilibrați și sinceri și nu au căutat să își facă prieteni, deși a menționat câteva nume care i-au intrat la suflet: Sonia Simionov, Ionuț Rusu, George Tănase, Iuliana Pepene.

Cât despre ceilalți, consideră că reprezintă tot felul de categorii, pe care ea nu și-ar mai dori să le întâlnească. Despre experiență în sine, spune că a fost ceva ce nu a mai trăit niciodată.

„Sunt și am fost mereu prea puțin interesată de anumite păreri. Consider că atitudinea echipei noastre de a „sancționa impostura și a spune mereu ce am gândit a fost cea corectă. După „America Express, am rămas cu multe cunoștințe și câțiva prieteni.

Printre cei care merită menționați sunt Sonia Simionov, Ionuț Rusu, George Tănase, Iuliana Pepene. În această emisiune apar de fiecare dată anumite tipologii. Noi am fost cuplul funcțional în disfuncționalitatea sa. Au existat și gaițele neinițiate în matematică puse pe scandal, dramele umblătoare, neadaptații, simpaticii, fățarnicii, ofticoșii etc.

Experiența în sine este una pe care nu o poți cumpăra cu bani. Peisajele, oamenii, adrenalina, absolut tot ce am trăit acolo sunt lucruri care vor rămâne cu noi o viață”, a spus Iulia Albu pentru Viva.