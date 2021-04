Iulia Albu a înnebunit când a văzut ce poză a pus Oana Roman de la plajă: ”Nu te mai poza așa!”

Oana Roman a intrat în vizorul Iuliei Albu, care a criticat-o dur pe vedetă, după ce a văzut o fotografie cu ea. Designerul a văzut câteva fotografii din vacanța pe care Oana a petrecut-o în Egipt.

La o fotografie cu Oana Roman care stă la malul mării, cu un picior ridicat, Iulia Albu a avut imediat ceva de comentat. În primul rând, a spus Iulia, poziția nu este una elegantă.

„Din punct de vedere al postărilor, eu nu aș fi făcut niciodată o astfel de postare. Da, este ok să stai așa la plajă, dar nu este neapărat ok să te pozezi în această ipostază. Nu înțeleg de ce a făcut-o. Nu te mai poza așa, Oana, pentru că nu este ok. Încearcă să te uiți în niște reviste de modă, vezi cam cum se pozează. Nu are legătură cu câte kg are. N-are nicio legătură cu asta. Are legătură doar cu faptul că unele poziții sunt elegante și altele nu”, a spus Iulia Albu.