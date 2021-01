Iulia Albu a dezvăluit secretele Adelinei Pestrițu și Biancăi Drăgușanu. Detaliul observat la vedete

Dacă e zi de marți, în emisiunea lui Cătălin Măruță vine Iulia Albu pentru celebra sa rubrică, ”Marțea Neagră”. Aceasta a comentat pozele de pe Instagram ale mai multor vedete, precum Adelina Pestrițu, Bianca Drăgușanu, Andreea Raicu, Corina Bud și Crina Abrudan. Toate aceste vedete aveau poze de vacanță în destinații exotice, acum, la început de an, însă Iulia Albu a avut ce să ”amendeze” și de data aceasta.

Iulia Albu a venit și de această dată în emisiunea lui Cătălin Măruță, ”La Măruță”, unde a comentat cele mai noi apariții pe Intagram. Cum vedetele se cam întrec în poze din destinații de vis, Iulia Albu a avut de unde alege. Iată ce a comentat Iulia Albu despre pozele Adelinei Pestrițu, Andreei Raicu, Biancăi Drăgușanu, Corinei Bud și Crinei Abrudan.

”Adelina Pestrițu

Incercam sa ne simtim ceva mai bine si am ales aceste fotografii pentru a mai ridica moralul telespectatorilor, care poate nu au bani să meargă în Maldive. Adelina, văzând aceasta poze s-ar putea să ai capul la laba piciorului (n.r. adică dispariția gleznei la editare prin programul de modificare al pozelor). Uitați-vă și voi, laba piciorului ei este mai mare decât capul ei. De altfel, este și cam trista Adelina, si au fost foarte multi rautaciosi care au spus lucruri urate la adresa ei. Nu noi.

Andreea Raicu

Este foarte bine pentru noi să iesim si sa ne relaxam, mie imi place ca ea foloseste mai putine programe de editare decat inainte, era frapanta diferenta inainte, si apreciez aceasta naturalete.

Bianca Drăgușanu

Biancăi i s-au lungit picioarele, dar i s-a micsorat capul in aceasta poza. Eu nu cred că contează ce porți, cred ca conteaza cum porti, cam asa e si cu editarea pozelor.

Corina Bud

Imi plac fotografiile gen cawboy wannabe, Anna Lesko punea cele mai indraznete poze. Corina este o fata normala, intr-un vapor normal, este o tipa foarte relaxata si asta este ideea. Ca eu asa o vad pe ea: ar fi mai abordabila cumva.

Crina Abrudan

Este in nota ei caracteristica, observ ca a inceput sa fac[ fotografii mai artisice, e altceva, are și picioare lungi, si nici nu are capul mic. Cu alte cuvinte, aveți grijă la rația labă-cap.”