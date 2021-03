Iubitul tinerei împinse la metrou de Magdalena Șerban suferă și acum. Ce i-a cerut criminalei

Detalii din cazul șocant al tinerei împinse la metrou în 2017. Iubitul fetei ucise cu brutalitate de către Magdalena Șerban suferă și acum. Ce i-a cerut acesta criminalei? Hotărârea judecătorilor a fost de-a dreptul șocantă.

O țară întreagă era martora unui tragic eveniment petrecut în anul 2017 la o stație de metrou din București. Magdalena Șerban a încercat să împingă o tânără în calea metroului, dar nu a reușit, lucru pe care l-a mai încercat ulterior la altă stație de metrou, atunci când și-a pierdut viața Alina Ciucu.

Gabriel, iubitul fetei ucise, nu a depășit trauma pierderii logodnicei sale. Băiatul nu a putut să-și facă o altă relație de atunci și păstrează pozele cu Alina pe rețelele de socializare.

Acesta lucrează în prezent ca analist financiar la o societate non-bancară. Un lucru care i-a revoltat pe mulți români a fost faptul că bărbatul nu a primit niciun leu în dreptul despăgubirilor morale pentru pierderea suferită și nici măcar nu i s-au acoperit cheltuielile de judecată.

Instanța a decis la Magdalena Șerban să nu plătească nimic, deși iubitul Alinei s-a constituit ca parte civilă în proces alături de cealaltă fată pe care Magdalena a încercat să o împingă în fața metroului, dar care a reușit să se salveze în ultimul moment.

Gabriel a cerut inițial 100.000 de euro daune morale de la inculpată, timp în care Alexandra a cerut 50.000 de euro. Amândoi au primit pe fond câte 30.000 de euro, plus daune materiale pentru fata supraviețuitoare în valoare de 1.200 de lei – contravaloare din dreptul serviciilor de consiliere psihologică pe care le-a urmat după incident.

Motivarea judecătorilor: „Curtea are în vedere natura daunelor morale, fiind vorba exclusiv de daune morale de afecțiune care presupun o probațiune mai riguroasă a intensității suferințelor fizice ceea ce, în speță, nu s-a realizat”

“M-am simţit rău în ziua aceea. Am căutat de lucru la metrou, la mai multe staţii, pe la chioşcuri. M-am simţit nefolositoare. S-a întâmplat ce s-a întâmplat şi îmi pare rău. (…) Am lucrat şi în Spania, la curăţenie. În Spania am fost internată într-un spital de psihiatrie. (…) Am avut gânduri negre, ameţeli. Mă refer la aceste acţiuni făcute de mine. (…) Era înainte de sărbători. Nu cunosc bine staţiile de la metrou. Prima fată semăna foarte mult cu cea la care am fost în Spania. Faţa ei îmi era cunoscută. Mi-au venit gânduri negre, să o împing pe staţia de la metrou, pe podea, pe podeaua dintre staţii. După aceste gânduri, am acţionat. Am văzut-o când aştepta metroul. Erau mai multe persoane acolo. Am împins-o o dată, după care m-a împins şi ea, moment în care am împins-o şi eu, să nu cad. După ce am împins-o prima dată, a căzut pe podea. Şi a doua oară tot pe podea ar fi căzut, pentru că nu s-a mişcat, a opus rezistenţă. După aceea, a venit metroul, iar ea a plecat. Eu am ieşit afară, m-am dus şi am mâncat, apoi am mai întrebat pe la magazine dacă au nevoie de vânzător. Nu am găsit şi am plecat la Dristor”

Magdalena Șerban