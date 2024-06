Iubitul Elenei Udrea să distrează în timp ce ea este la închisoare. A apărut la bustul gol în vacanță

Elena Udrea se află în continuare în spatele gratiilor, iar iubitul acesteia, Adrian Alexandrov, pare să se distreze în timpul său liber. Acesta a apărut la bustul gol, în vacanță.

Adrian Alexandrov încearcă să-i ofere o viață normală și lipsă de griji fiicei sale, chiar dacă Elena Udrea se află după gratii și are de ispășit o pedeapsă de șase ani. El este și tată și mamă pentru micuță.

Recent, acesta a plecat din București cu destinația Sulina, așa cum a dezvăluit pe rețelele de socializare. A decis să meargă într-0 excursie alături de fiica sa, iar cei doi s-au plimbat cu barca.

Chiar dacă Adrian și Elena Udrea nu s-au căsătorit încă, ei se iubesc enorm, iar omul de afaceri îi rămâne alături Elenei chiar și în momentele dificile.

Adrian a postat o poză pe rețelele de socializare din escapada sa la Sulina. Acesta s-a fotografiat la bustul gol, în barcă, iar în fundalul imaginii poate fi văzută fiica Elenei Udrea și un alt copil, cel mai probabil o prietenă de-a celei mici.

Elena Udrea acuză Administrația Națională a Penitenciarelor, spune că nu reușește să găsească locuri de muncă pentru cei aflați în închisori. Când un angajator solicită deținuți, ANP îi refuză sau îi amână sub diferite pretexte, mai spune ea.

„Un exemplu concret este cel al unei multinaționale care a solicitat 10 femei de la Târgșor, iar directorul ANP , Dan Halchin, i-a tot amânat sub tot felul de pretexte pe cei de la firma respectivă până când aceștia au decis să își aducă angajați din Nepal. Asta in vreme ce la Târgșor, sute de femei stau degeaba, iar penitenciarul nu are bani pentru întreținere si altele”, a scris ea pe Facebook.