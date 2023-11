Iubitul Alexiei Eram s-a accidentat pe scenă, chiar în timpul unui concert: ‘Ce dacă nu mai am unghia de la picior?’

Clipe grele pentru iubitul Alexiei Eram. Celebrul cântăreț Mario Fresh a avut parte de un accident grav chiar în timpul unui concert, dar nu s-a dat bătut. Artistul a avut o atitudine pozitivă și, în ciuda celor întâmplate, a continuat spectacolul și a făcut apoi haz de necaz.

Mario Fresh este unul dintre cei mai iubiți artiști din România. Se bucură cu un succes formidabil și are o mulțime de fani care îl apreciază pentru talentul său și spectacolul pe care îl face ori de câte ori urcă pe scenă.

Reușește să ridice pe toată lumea în picioare și aduce distracția oriunde merge. Uneori, însă, lucrurile mai scapă de sub control și nu merg tocmai conform planurilor sale.

La fel s-a întâmplat și la un concert recent, unde a avut parte de un accident destul de grav. Mario Fresh s-a grăbit să urce pe scenă, când s-a împiedicat de scară și s-a rănit la picior.

Acesta a continuat concertul, fără să dea de înțeles că nu este bine. A procedat exact ca un profesionist și a dat tot ce a avut mai bun pe scenă, fără să se plângă de cele întâmplate.

Se pare, însă, că accidentarea a fost destul de gravă. Ulterior, a publicat imaginile cu incidentul pe rețelele de socializare și a făcut haz de necaz pe seama evenimentului neplăcut. Astfel, cântărețul a dezvăluit că și-a pierdut unghia mare de la picior.

”Și ce dacă nu mai am unghia mare la picior?!”, a scris Mario Fresh pe rețelele de socializare.

Mario Fresh este fericit acum și are tot ce își dorește. Cariera este în plină ascensiune, are o mulțime de oameni care îl iubesc și îi ascultă piesele, iar la capitolul iubire excelează alături de Alexia Eram, fiica Andreei Esca.

Mario Fresh nu a avut mereu o viață roz, ci a mai trecut și prin experiențe neplăcute. Acestea nu l-au demoralizat, ci l-au făcut să se apropie mai mult de Dumnezeu și să se bucure de tot ce îl înconjoară, să profite de fiecare moment.

La doar opt ani, artistul a fost la un pas de moarte. Acesta se plimba pe bicicletă, când a pierdut controlul și a intrat într-o vitrină uriașă. Dacă nu ajungea la timp la spital și Dumnezeu nu făcea minuni, Mario Fresh spune că nu ar mai fi fost în viață acum.

”Da, o am de la 8 ani, am intrat cu bicicleta într-o vitrină de 2 metri. Era să nu mai fiu. Am avut noroc. Au fost Dumnezeu cu mine și tata, care m-a dus, imediat, la spital.”, a declarat Mario Fresh, potrivit click!