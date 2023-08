Mario Fresh și Alexia Eram la testul poligraf. Ce tatuaj i-ar șterge fiica Andreei Esca iubitului și de ce: „Ţi-am spus de atunci”

De câțiva ani încoace, Alexia Eram trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Mario Fresh. Cuplul a răspuns provăcării testului poligraf și au acceptat să-l facă. Ce a scos testul la iveală?

Cunoscutul youtuber Selly i-a provocat pe Alexia Eram și pe Mario Fresh să facă testul poligraf. Îndrăgitul cuplu a acceptat provocarea. Cea care a pus prima întrebările a fost Alexia Eram. Fiica Andreei Esca a vrut să știe dacă parternerul ei i-a făcut vreun compliment fals.

Relația celor doi se pare că a fost supusă unor provocări. Alexia Eram a vrut să știe dacă vreo prietenă a încercat să-i fure jumătatea.

În timpul testului, Mario Fresh a mărturisit că există un lucru pe care l-ar schimba la iubita acestuia.

Se pare că Mario Fresh are planuri mari alături de fiica Andreei Esca. Artistul a mărturisit că s-a gândit la pasul cel mare.

Secretul relației dintre cei doi este încrederea. Mario Fresh a mărturisit că nu a fost tentat să caute în telefonul Alexiei Eram, decât o dată.

În ultimul an ai căutat în telefonul meu fără ca eu să știu?

”Nu, nu cred. A ba da, probabil. Am căutat niște lucruri într-o conversație cu o prietenă de-a ta și de atunci chiar nu o mai suport. Am dat scroll să văd eu ceva și am găsit niște lucruri pe care le spunea despre mine”