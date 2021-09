Iubita lui Speak, amendată de Poliție. Ce a făcut bruneta, chiar le-a mulțumit agenților

Iubita lui Speak, Ștefania, a fost amendată de Poliție. Iată ce a făcut bruneta de a fost trasă la răspundere de către oamenii legii. Aceasta chiar le-a mulțumit agenților.

Cristina Ștefania a avut parte de o întâmplare care a pus-o pe gânduri. Ea și-a parcat mașina neregulamentar, iar oamenii legii au și taxat-o imediat. Pentru prima dată, dansatoarea a primit o amendă. Din fericire, Ștefania nu s-a supărat deloc din acest motiv, ba chiar a recurs la un gest incredibil, care apoi a și amuzat-o atunci când și-a amintit.

Mai precis, aceasta i-a mulțumit polițistului care a amendat-o, cu toate că a spus că nu înțelege de ce a făcut asta. Ștefania le-a povestit totul urmăritorilor săi de pe Internet.

”Există o primă dată pentru orice și trebuie să imortalizez acest moment în istoria mea. Am luat prima amendă! Nu e moment de fericire, nu înțeleg de ce sunt așa excited, doar pentru faptul că am luat amendă și e prima dată când am luat-o”, a spus Cristina Ștefania, pe contul ei de Instagram.