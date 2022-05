Iubita lui Luis Lazarus, apariție incendiară pe străzile din București. Toți au văzut-o așa FOTO EXCLUSIV

Luis Lazarus a ieșit mândru din casă la brațul iubitei sale. Femeia a reușit cu siguranță să atragă toate privirile datorită vestimentației sale. Vara a adus în prim-plan rochițe care mai de care mai scurte și mai transparente de care Loulou a profitat la maximum. Femeia a uitat însă de câteva detalii care i-au bucurat pe bărbații întâlniți pe stradă. Cum s-a îmbrăcat la o simplă ieșire la cumpărături și ce a făcut-o să iasă în evidență? Cum au fost surprinși aceștia de paparazzi Playtech?

Luis Lazarus și Loulou formează unul din cele mai longevive cupluri de la noi. Cei doi sunt de nedespărțit oriunde ar merge. Ea chiar a ales să ia calea televiziunii în pandemie, perioadă în care nu a mai avut cântări așa cum obișnuia.

Femeia a susținut că a luat-o de la zero în domeniul în care partenerul ei activează de ani buni. Cea din urmă a povestit că face multe în spatele camerelor de luat vederi și chiar și muncă de teren atunci când este cazul.

„M-a luat Lazarus la el la emisiune şi m-a învăţat televiziune, am început de la zero şi sunt producătorul emisiunii lui. Fac multe în spatele camerelor de luat vederi, de la invitaţii din emisiune până la muncă de teren.

Chiar dacă am făcut televiziune, mai am piese în lucru, pe unele le-am terminat, deci am ce lansa în viitorul apropiat”, a mărturisit cea din urmă, pentru click.ro.