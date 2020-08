Iubita lui Dorian Popa, conflict uriaș: „Sunt handicapată?”

Iubita lui Dorian Popa a răbufnit pe rețelele de socializare, iritată de o întrebare pe care i-o pune toată lumea, de prea mult timp. Frumoasa brunetă a vorbit deschis despre un subiect pe care a tot evitat să-l abordeze, și anume sarcina și maternitatea.

Iubita lui Dorian Popa a răbufnit pe internet

Fanii au luat-o cu asalt pe frumoasa Claudia, iubita lui Dorian Popa. Aceștia au vrut să știe când va deveni mămică pentru prima dată. Atât i-a trebuit brunetei, că a și luat foc, sătulă să audă aceeași întrebare de nenumărate ori, din partea prietenilor, mai mult ca sigur și a familiei sale, iar acum și de la fani.

Babs, cum este cunoscută în lumea mondenă, vădit iritată, le-a dat un răspuns fanilor pentru a le închide gura pentru totdeauna. ”Când faceți un copil? Sunt sătulă de întrebarea asta până peste cap! Când vrea Dumnezeu”, le-a răspuns bruneta fanilor săi, care însă nu au fost mulțumiți de răspuns.

”Când va deveni Babs mamă?

”Păi, normal că te întreabă lumea de copil, că doar ai 38 de ani. Nu e după Dumnezeu!”, i-a transmis un fan care i-a sugerat că ar trebui să ceară ajutorul unui medic. Comentariul a iritat-o și mai mult pe Babs.

„Oameni buni, ce aveți cu mine? Pe bune… Dacă am 38 de ani și nu am copil, sunt handicapată sau ce am? Sunt foarte fericită așa cum sunt! Am trei copii blănoși foarte drăguți”, nu s-a lăsat mai prejos iubita lui Dorian Popa.

Cu sau fără căsătorie, Dorian Popa a spus că relația va fi aceeași. „Am tot spus amândoi că nu ne-ar schimba cu nimic un act. Poate, ferească Dumnezeu, ne-ar face să ne simțim mai constrânși, mai lipsiți de libertate. Și ferească Dumnezeu să ne facă să introducă râca între noi. Suntem bine, foarte bine așa cum suntem. Ne dorim și copii, ne dorim, și avem o grămadă de planuri în cap. Ba la asta mă gândeam când am zis că avem mai multe planuri în cap (nr.adopție)”, a declarat Dorian Popa, pentru Click.ro.