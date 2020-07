ITP 2020. Cât costă din acest an să faci revizia mașinii

Toți șoferii se lovesc de ITP o dată sau la doi ani, în funcție de vechimea mașinii pe care o dețin. Astfel, ar fi bine ca orice proprietar de mașină să știe cât costă efectuarea Inspecției Tehnice Periodice. Mai jos aveți disponibil taxele si tarifele RAR pentru anul în curs.

ITP 2020. Cât costă în acest an să faci revizia automobilului

Pe lângă banii plătiți pentru efactuarea ITP-ul vă vom informa și cât costă eliberarea cărții auto a mașinii, pentru șoferii care își înmatriculează mașinile pentru prima dată.

Atunci când vrei să înmatriculezi o mașină, Registrul Auto Roman (RAR) va efectua verificarea tehnică (ITP) și în acest fel va certifica autenticitatea vehiculului.

Certificarea autenticității, valabilă 60 de zile

Certificarea autenticitatii unui vehicul rutier este valabil doar 60 de zile calendaristice de la data eliberarii a acestuia si doar pentru o singură înmatriculare:

– atestarea faptului ca principalele sale elemente de identificare sunt originale si/sau nu au fost supuse unor modificari neautorizate;

– atestarea identitatii vehiculului in raport cu datele mentionate in cartea de identitate a acestuia;

– atestarea faptului ca formularul-tip al documentului care confirma inmatricularea anterioara a vehiculului, eliberat de autoritatile competente din tara de provenienta, este autentic (numai pentru vehiculele aflate la prima inmatriculare in România).

Certificarea autenticitatii se efectueaza pentru:

– vehiculele rutiere utilizate care sunt sau au fost ultima data inmatriculate intr-un alt stat şi care se supun omologarii si/sau eliberarii CIV in vederea inmatricularii in Romania;

– vehiculele rutiere utilizate care nu sunt supuse inmatricularii în tara de provenienta si care se supun omologarii si/sau eliberarii CIV in vederea inmatricularii în Romania;

– orice vehicul rutier, la cerere.

Acte necesare la RAR, în 2020, pentru prima înmatriculare a mașinii:

– Act identitate solicitant

– Cerere activitate RAR, care se completeaza de solicitant pe propria raspundere si este semnata in prezenta angajatului RAR care efectueaza activitatea

– Documentul de inmatriculare din tara de origine a autovehiculului

Taxa RAR costa până în 2020 467 lei. Pentru anul 2020, taxa a crescut cu 80 de lei. Astfel, pentru Taxa RAR 2020 se plătesc 539 lei.

Taxele RAR 2020 pentru toate categoriile de greutate:

– autoturisme din Uniunea Europeana cu greutatea sub 3.5 tone, Taxa RAR 2020 are un pret de 539 lei

– autoturismele din Uniunea Europeana cu greutatea de peste 3.5 tone, Taxa RAR 2020 are un pret de 857 lei

masini din Uniunea Europeana ce intra in categoria vehiculelor utilitare, Taxa RAR 2020 are un pret de 1149 lei

– masini din afara Uniunii Europene cu greutate sub 3.5 tone, Taxa RAR 2020 are un pret de 539 lei

– autoturisme din afara Uniunii Europene cu greutate de peste 3.5 tone, Taxa RAR 2020 are un pret de 1149 lei

Acte necesare pentru înmatriculare automobilului, după ce s-a obținut cartea de identitate de la RAR:

– cerere inmatriculare auto

– fisa inmatriculare completata cu datele proprietarului care are viza ANAF (in cazul in care si o alta persoana apare in certificatul de inmatriculare, se depune si fisa de inmatriculare completata cu datele acesteia)

– dovada platii contravalorii certificatului de inmatriculare (37 lei – se poate plati in numerar la ghiseu, cand se depun documentele)

– act de identitate solicitant (original si copie)

– copie contract RCA in termen de valabilitate

– document care atesta dreptul de proprietate al solicitantului (original si copie)

– carte de identitate vehicul (original si copie)

– certificat de autenticitate al vehiculului eliberat de RAR

– dovada efectuarii Inspectiei Tehnice Periodice (ITP) care se obtine tot de la RAR – in termen de valabilitate

– documente inmatriculare eliberate de autoritatile straine (original) si placutele cu numarul de inmatriculare

– dovada plata contravaloare