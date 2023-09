Îți amintești de Yasmine Bleeth din „Baywatch”? A pierdut lupta cu kilogramele, apariția ei e alarmantă

Unul dintre cele mai urmărite seriale ale anilor 90 a fost „Baywatch”. Actrițele care au jucat în serial arată de nerecunoscut. Printre acestea se numără și Yasmine Bleeth, actrița care a interpretat rolul bombei sexy Caroline Holden. Cum arată acum celebra actriță?

În anii 90, Yasmine Bleeth era considerată un sex simbol. Însă, trcerea anilor și-a spus cuvântul, astfel că actrița este de nerecunoscut. Se pare că aceasta a pierdut lupa cu kilogramele în plus.

În urmă cu câteva zile, celebra actriță a fost surprinsă pe străzile orașului Los Angeles. La acel moment, Yasmine Bleeth se îndrepta spre magazin și purta saloteptă bleu din demin, un tricou roz și o pereche de papuci bej.

Tot în aceeași zi, actrița s-a oprit pentru a bea un frappe alături de o prietenă. De-a lungul timpului, aceasta a acumulat mai multe kilograme în plus. Silueta îi este schimbată complet. La schimbarea aspectului a contribuit și consumul de droguri.

„Nu mă gândeam niciodată că o să mă droghez. Mă săturasem să mă simt rănită. Îmi pierdusem încrederea în dragoste. Am vrut doar să mă simt bine din nou. Și știam că drogurile sunt o modalitate ușoară de a obține acest sentiment.” – a spus ea la momentul respectiv, citată de NY Post.

„Odată ce am început să mă droghez singură, am încetat să mai văd prietenii. Apoi am încetat să mai răspund la telefon. Îmi ascultam mesajele o dată pe zi pentru a mă asigura că nu există urgențe. Până la urmă, am încetat chiar și asta”, a continuat ea.

„Din punctul meu de vedere, cocaina îmi ușura viața, mă făcea să uit de problemele pe care le aveam. Cât am fost pe cocaină, nu m-am gândit la probleme. Nu mă mai durea nimic.” – a complet actrița.